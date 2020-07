Historischer BIP-Einbruch : Erste Bilanz einer Jahrhundertkrise

Seit dem heutigen Donnerstag liegt erstmals schwarz auf weiß vor, wie sehr die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft getroffen hat. Die Schnellschätzung der Statistiker aus Wiesbaden lässt vor allem einen Schluss zu: deutlich schwerer als anfangs erwartet. Minus 10,1 Prozent schlagen demnach zu Buche, dagegen mutet der bisherige Negativrekord aus der Finanzkrise von minus 4,7 Prozent binnen Quartalsfrist vergleichsweise harmlos an.

Niklas Záboji Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der Hauptgrund liegt in den Mitte März verhängten Corona-Beschränkungen. Bekanntlich haben sie einen Großteil des öffentlichen wie wirtschaftlichen Lebens schlagartig stillgelegt – Restaurants und Cafés wurden geschlossen, die Industrie fuhr ihre Produktion herunter, Bürobetriebe arbeiteten allenfalls mit einer Minimalbesetzung. Die Beiträge sämtlicher Wirtschaftssektoren zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerten sich also innerhalb kürzester Zeit. Schon im Ende März abgeschlossenen ersten Quartal hatte dies zu einem Rückgang der Wertschöpfung um 2 Prozent geführt.

Die nun vermeldeten Zahlen für das zweite Quartal fallen noch viel gravierender aus, da sich der Höhepunkt der Corona-Beschränkungen im Rückblick in der ersten Aprilhälfte verorten lässt. Das zeigt ein Blick auf sogenannte Echtzeit-Konjunkturindikatoren, also mit wenigen Tagen Verzögerung erhobene Daten zur wirtschaftlichen Aktivität, wie sie jüngst verstärkt etwa vom Kieler Institut für Weltwirtschaft oder den Volkswirten der Commerzbank verwendet werden.

So lag beispielsweise die mit Smartphone-Daten und Laserscannern ermittelte Passantenfrequenz in deutschen Innenstädten in den ersten drei Aprilwochen um 70 bis 90 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Mit der Öffnung von kleineren Geschäften am 20. April ging es dann wieder aufwärts, wenngleich „normale“ Werte erst wieder im dritten Quartalsmonat Juni erreicht wurden.

Das verschlimmerte die Lage gleich doppelt

Der Lockdown allein erklärt allerdings nicht, dass das BIP stärker geschrumpft ist als erste Berechnungen in Aussicht gestellt hatten. So hatte der wirtschaftspolitische Sachverständigenrat in seinem Corona-Sondergutachten von Ende März, ausgehend von der Erfahrung aus China, korrekterweise eine mindestens fünf Wochen dauernde Stilllegung der Wirtschaft erwartet.

Dies führte im Basisszenario der „Wirtschaftsweisen“ zu einer BIP-Prognose von minus 4,5 Prozent im zweiten Quartal. Doch zum einen fielen am 20. April, als fünf Wochen rigider Lockdown in Deutschland endeten, nicht von jetzt auf gleich sämtliche Corona-Beschränkungen – im Gegenteil, nur ein Teil der Geschäfte konnte wieder öffnen, während Wirtschaftszweige wie die Konzertbranche noch immer am Boden liegen.

Zum anderen wütete die Pandemie in anderen Ländern ungemein stärker. Große europäische Handelspartner wie Italien und Frankreich kämpften mit größeren Problemen als Deutschland. Und allen voran Amerika, bis zur Krise größter Absatzmarkt der deutschen Wirtschaft, ist in eine weitaus schlimmere Rezession gestürzt als von vielen Ökonomen erwartet.

„Ja, wir haben vor allem die Entwicklung in den Vereinigten Staaten zu optimistisch eingeschätzt“, gestand Lars Feld, Vorsitzender der „Wirtschaftsweisen“, schon Mitte Mai im Gespräch mit der F.A.Z. Für die deutsche Wirtschaft verschlimmerte das die Lage gleich doppelt: Der Bezug von Vorleistungsgütern wurde erschwert, weil Lieferketten rissen. Zum anderen fiel die Ausfuhr von Endprodukten wie Autos zeitweise auf ein Minimum. Hersteller wie Volkswagen mussten aufgrund dieser Nachfrageschwäche ihre heimische Produktion, die sie im April gerade erst unter strengen Hygieneauflagen hochgefahren hatten, wieder drosseln.