Trotz guter Qualifikation : Berufseinsteiger finden keinen Einstieg mehr

Als Sven-Rainer Gärtner im vergangenen Jahr seine Arbeit verlor, war er zunächst noch guten Mutes. Schließlich war er IT-Koordinator in einer Darmstädter Druckerei gewesen, bis diese insolvent ging, und zuvor hatte er lange als selbständiger IT-Dienstleister gearbeitet – da müsse doch schnell eine neue Stelle zu finden sein, dachte er. Doch Berufserfahrung reichte vielen Arbeitgebern nicht, sie wollten Zertifikate. Also legte der Mittvierziger los: Microsoft, Linux, IT-Projektmanagement, Ausbildereignungsprüfung. Als er das letzte Zeugnis in der Tasche hatte, kam Corona. Nun sucht er immer noch. „Es ist zum Verzweifeln“, sagt er.

Der Fall des Mannes aus Zwingenberg in Südhessen zeigt anschaulich, wie die Corona-Pandemie gleich doppelt auf dem Arbeitsmarkt Probleme schafft: mehr Entlassungen auf der einen Seite – weniger Neueinstellungen auf der anderen. Doch während Furcht vor Entlassungen und Arbeitsplatzrettung durch Kurzarbeit große politische Aufmerksamkeit erhalten, findet die andere Seite bisher weit weniger Beachtung. Dabei ist ein leichter Zugang zu neuer Beschäftigung für eine gute Gesamtentwicklung auf dem Arbeitsmarkt auf Dauer mindestens so wichtig wie das Bekämpfen von Entlassungen.