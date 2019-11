Schleichende Zunahme : Wo die Arbeitslosigkeit jetzt schon steigt

Rund 2,2 Millionen Arbeitslose und eine Arbeitslosenquote von nur 4,8 Prozent: Die Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt sehen trotz der schwächelnden Konjunktur weiter ziemlich gut aus. Bei näherem Hinsehen wird allerdings deutlich, dass die Arbeitslosenzahlen auf regionaler Ebene schleichend ansteigen. So verzeichneten im Oktober fast 148 von 401 deutschen Landkreisen eine höhere Arbeitslosenquote als im Vorjahr – also fast 37 Prozent, wie die Forschungsabteilung der Schweizer Großbank UBS in einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung ausgerechnet hat.

Besonders in den produktionsintensiven Regionen im Süden Deutschlands, wo viele Autozulieferer und Maschinenbauer sitzen, nimmt die Arbeitslosigkeit demnach zu. In Baden-Württemberg lag die Arbeitslosenquote im Oktober in 70 Prozent aller Landkreise über dem Vorjahreswert, in Bayern war das immerhin in jedem zweiten Landkreis der Fall. Aber auch im Norden des Landes beginne sie jetzt zu steigen, heißt es in der Studie.