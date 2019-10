Konjunkturflaute : Am Arbeitsmarkt zeichnet sich eine Trendwende ab

Die konjunkturelle Schwächephase hinterlässt inzwischen deutliche Spuren am Arbeitsmarkt. Erstmals seit gut sechs Jahren lag die Zahl der Arbeitslosen im Oktober nicht mehr unter dem Niveau des Vorjahres, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch bei der Vorstellung der Zahlen in Nürnberg erläuterte – ein klares Indiz, dass sich die Rekordjagd der vergangenen Jahre mit kontinuierlich sinkender Arbeitslosigkeit einem zumindest vorläufigen Ende nähert.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober auf 2,204 Millionen gesunken. Ein Rückgang ist um diese Jahreszeit wegen des beginnenden Ausbildungs- und Studienjahres üblich, er fiel allerdings schwächer aus als in den vergangenen Jahren (minus 30.000). Klammert man jahreszeitliche Schwankungen aus, gab es – wie auch schon in einigen Monaten zuvor – sogar einen leichten Anstieg.

Die Beschäftigung steigt weiter

Die Arbeitslosigkeit steige vor allem in den industriell geprägten Regionen in Süddeutschland, sagte Detlef Scheele, der Vorstandsvorsitzende der BA. In Bayern und Baden-Württemberg haben viele Unternehmen aus der Automobilindustrie und dem Maschinenbau ihren Sitz. Beide Bundesländer meldeten schon in den vergangenen Monaten Arbeitslosenzahlen, die über denen des Vorjahres liegen.

Die Arbeitslosigkeit im Oktober sinkt kaum Arbeitslose in Millionen 3,1 2,9 2,7 2015 2015 2015 2016 2016 2,5 2017 2017 2,3 2018 2018 2,204 (Okt. 2019) 2,1 J F M A M J J A S O N D J Erwerbstätige in Millionen 43 45,499 (Sept. 2019) 45,499 (Sept. 2019) 41 39 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ⁵ Offene gemeldete Stellen 800000 7580001) 600000 764000¹ 400000 200000 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arbeitslose in Prozent Veränderung zum Vorjahr² Quote in Millionen 2,204 4,8 –0,1 Deutschland 1,686 4,6 West +0,1 0,518 6,1 –0,3 Ost Arbeitslose Veränderung in Deutschland zum Vorjahr 490500 Ältere Arbeitslose³ +8100 198000 Junge Arbeitslose⁴ +300 710000 Langzeitarbeitslose⁵ –66000 1) Umstellung der Statistik im Juli 2010: Die geförderten Stellen des zweiten Arbeitsmarktes sind nicht mehr enthalten. 2) Veränderung in Prozentpunkten. 3) 55 Jahre und älter. 4) Unter 25 Jahre. 5) Länger als ein Jahr arbeitslos. Grafik: Giesel, Niebel / Quelle: Bundesagentur für Arbeit Die Arbeitslosigkeit im Oktober sinkt kaum Arbeitslose in Millionen Offene gemeldete Stellen 3,1 800000 7580001) 764000¹ 600000 2,9 400000 2,7 2015 2015 2015 200000 2016 2016 2,5 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2017 2017 2,3 Arbeitslose in Prozent Veränderung zum Vorjahr² Quote 2018 2018 in Millionen 2,204 (Okt. 2019) 2,204 4,8 –0,1 Deutschland 2,1 1,686 4,6 West +0,1 J F M A M J J A S O N D J 0,518 6,1 –0,3 Ost Erwerbstätige in Millionen Arbeitslose Veränderung 43 in Deutschland 45,499 (Sept. 2019) zum Vorjahr 45,499 (Sept. 2019) 41 490500 Ältere Arbeitslose³ +8100 198000 Junge Arbeitslose⁴ +300 39 710000 Langzeitarbeitslose⁵ –66000 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ⁵ 1) Umstellung der Statistik im Juli 2010: Die geförderten Stellen des zweiten Arbeitsmarktes sind nicht mehr enthalten. 2) Veränderung in Prozentpunkten. 3) 55 Jahre und älter. 4) Unter 25 Jahre. 5) Länger als ein Jahr arbeitslos. Grafik: Giesel, Niebel / Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Bayern verzeichnete im Oktober den vierten Monat in Folge steigende Werte. Die Zunahme fiel mit einem Plus von 2,4 Prozent zudem etwa doppelt so hoch aus wie noch im September. Die Arbeitslosenquote sei in Süddeutschland zum Teil aber so niedrig, dass dort trotz des Anstiegs immer noch weiter Vollbeschäftigung herrsche, sagte Scheele. In Bayern beträgt sie aktuell 2,7 Prozent.

Alles in allem zeige sich der Arbeitsmarkt weiterhin in „wirklich guter Verfassung“, sagte Scheele. Folge man den Prognosen der Bundesregierung und der führenden Forschungsinstitute, steuere die deutsche Wirtschaft nicht auf eine nachhaltige Krise zu, sondern auf eine konjunkturelle Delle. Im Laufe des kommenden Jahres könne die Entwicklung wieder ins Positive drehen, deshalb gehe er auch nicht von signifikant steigenden Arbeitslosenzahlen aus.

Die Arbeitslosenquote ging im Oktober um 0,1 Punkte auf 4,8 Prozent zurück. Das liegt auch daran, dass der Beschäftigungsaufbau anhält, und das sogar im verarbeitenden Gewerbe – wenngleich er spürbar an Schwung verloren hat. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im September 45,5 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig, 338.000 mehr als noch vor einem Jahr.