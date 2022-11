Steigerung der Produktion : Die wahren Herausforderungen der deutschen Wirtschaft

Roboter in der VW-Fertigung in Emden. Bild: dpa

Die unerwartet hohe Steigerung der Industrieproduktion im September ist nicht die erste Nachricht, die Zweifel an einer bevorstehenden schweren Krise der deutschen Wirtschaft hegt. So hat sich der Aktienmarkt von seinen zwischenzeitlichen Tiefständen erholt. Befragungen zeigen eine weniger verdrießliche Stimmung in der Bevölkerung. Die globalen Lieferketten funktionieren wieder besser; die Frachtraten im internationalen Güterverkehr sind deutlich gesunken. Auch wenn eine Rezession in den kommenden Monaten das wahrscheinlichste Szenario bleibt, dürfte der Weltuntergang ein weiteres Mal ausfallen.

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr widerspricht pessimistischen Einschätzungen aus dem Frühjahr, nach denen eine deutliche Verteuerung von Gas die Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs bringen würde. Vielmehr haben sich jene Einschätzungen bestätigt, nach denen eine Marktwirtschaft flexibel auf Anreize zu reagieren vermag. Dass die Industrie sich insgesamt besser schlägt als die natürlich besonders stark betroffenen energieintensiven Betriebe, ist in diesem Sinne eine positive Nachricht. Bleibt Deutschland in den kommenden Monaten ein sibirischer Winter erspart, dürfte auch genügend Gas vorhanden sein.

Entschlossener Abbau von Bürokratie ist notwendig

Die Herausforderungen liegen ferner in der Zukunft. Wer längerfristig Energiesicherheit anstrebt, muss in Deutschland alle Optionen in der Energieherstellung vorurteilsfrei prüfen – und damit auch jene, die den Grünen mit Blick auf ihre Geschichte und ihre Identität verhasst sind. Die wirtschaftliche Ertüchtigung des Landes setzt einen entschlossenen Abbau von Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren vor allem für Infrastrukturprojekte voraus.

Hinter den zum Teil übertriebenen Klagen von Lobbyisten verbergen sich manche begründete Sorgen über die Zukunft von Industrien. Lange war es der Politik möglich, mit Verweis auf billige Energie Senkungen von Unternehmensteuern abzuwehren. Bleibt Energie teuer, wird diese Position mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft keinen Bestand haben können.