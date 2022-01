Konjunktur in 2022 : Auf ein frohes neues Krisenjahr

Dem Euroraum könnte in diesem Jahr eine neue Schuldenkrise drohen. Reformen sind wichtiger denn je. Das Letzte, was es jetzt braucht, sind weitere breit angelegte Konjunkturprogramme.

Neues Jahr, neues altes Virus: Traditionell geht der Jahreswechsel mit dem Wunsch nach einem Neuanfang einher. Den könnte es geben – allerdings nicht so wie erhofft. Ausgerechnet während rund um den Globus noch die Delta-Welle rollt, türmt sich am Horizont die nächste Woge bedrohlich auf. Sollten sich die schlimmsten Szenarien bewahrheiten, droht ein Neustart der Pandemie. In den Niederlanden gilt ein neuer Lockdown, andere Regierungen könnten nachziehen und ihre Maßnahmen verschärfen, um eine Überlastung der Krankenhäuser abzuwenden. Müssen Geschäfte, Gaststätten und Dienstleister schließen, wird aus einer Winterschwäche der Wirtschaft ein echter Wintereinbruch. Noch gehen die meisten Ökonomen für 2022 von einem Wachstum der deutschen Wirtschaft um gut vier Prozent aus, die Weltwirtschaft dürfte um 4,5 Prozent wachsen. Ob die Prognosen zu halten sind, hängt am Verlauf der Pandemie.

Dies gilt umso mehr, da Omikron auch in Asien angekommen ist. In China, Deutschlands wichtigem Handelspartner, wurde unlängst der erste Omikron-Fall nachgewiesen. Aufgrund der dortigen No-Covid-Strategie wächst das Risiko, dass Fabriken und sogar Häfen wieder abgeriegelt werden – das wäre eine weitere Belastung für die ohnehin schon zum Zerreißen gespannten Lieferketten. Unklar ist auch, wie sich die Energieengpässe in China über den Winter entwickeln. In den vergangenen Monaten standen wegen Strommangels immer wieder Fließbänder still.