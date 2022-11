F.A.Z.-Konjunkturbericht : Eine Rezession mit Ansage

Die Produktion im Stahlwerk ist energieintensiv: Ein Mitarbeiter schaufelt im Stahlwerk der Salzgitter AG Sand in eine Abstichrinne am Hochofen. Bild: dpa

Die Überraschung vergangene Woche war groß: Die deutsche Wirtschaft hat es im dritten Quartal ge­schafft, sich über der Wachstumslinie zu halten – und legte sogar etwas stärker zu als seine europäischen Nachbarn Spanien und Frankreich. Die meisten Ökonomen hatten damit gerechnet, dass die deutsche Wirtschaft im Sommer nur noch stagniert hat oder sogar schon geschrumpft ist.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft.

Ausgerechnet der Konsum war es, der das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in die Wachstumszone gehievt hat. Die Einzelhändler, deren Stimmung aktuell besonders düster ist, durften sich im September über ein unerwartetes Plus freuen. Doch wie kann es sein, dass Verbraucher, die unter der hohen Inflation von mehr als 10 Prozent ächzen, die Konjunktur stützen? Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, vermutet, dass die hohen Inflationsraten möglicherweise derzeit sogar beim Konsum helfen: „Das Motto könnte lauten: Lieber jetzt kaufen, bevor es teurer wird“, sagte er. Nils Jannsen, Leiter Konjunktur Deutschland am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, verwies auf die „umfangreichen Extraersparnisse der pri­vaten Haushalte“, die sich während der Pandemie angesammelt haben. Ge­meinsam mit den hohen Auftragsbestände in der Industrie hätten sie stabilisierend gewirkt.