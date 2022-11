Grundsicherung : Bürgergeld mit Pflichten

CDU-Chef Friedrich Merz (rechts) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt äußern sich nach dem Kompromiss zum Bürgergeld in Berlin. Bild: dpa

Opposition wirkt. Die Union hat sich in Sachen Bürgergeld einig und entschlossen präsentiert und der Ampelregierung auf diese Weise auf den letzten Metern sinnvolle Korrekturen am Gesetzentwurf abgerungen. Die Taktik, die CDU-Chef Friedrich Merz offenkundig in enger Abstimmung mit den Unionsministerpräsidenten gewählt hatte, scheint aufgegangen zu sein.

Die Union hatte sich klug entschieden, nicht die geplante Anhebung der Leistungssätze zu Jahresbeginn in Frage zu stellen – wohl wissend, dass für das Existenzminimum enge verfassungsrechtliche Vorgaben gelten und ein Ausgleich der hohen Inflationsrate schnell erforderlich war. Sie hat sich stattdessen darauf konzentriert, das Prinzip zu stärken, ohne dass der Sozialstaat keinen Bestand haben kann: Die Pflichten der staatlichen Hilfeempfänger, nach besten Kräften daran mitzuwirken, aus der Misere herauszukommen.

Mögliche „Hängematteneffekte“ zeichnen sich ab

Das einst vom SPD-Kanzler Gerhard Schröder in einer Koalition mit den Grünen zum griffigen Motto der Hartz-Reformen erkorene „Fördern und Fordern“ kam im Ampel-Entwurf schlicht zu kurz. Faktisch sollte es in den ersten sechs Monaten keine Sanktionen für fehlende Kooperation geben, zudem hatten SPD, Grüne und FDP eine übermäßige Verschonung noch vorhandener Reserven geplant. Das war auch in der Bevölkerung auf Unverständnis gestoßen.

Die Bereitschaft der Bürger zur Solidarität mit Schwachen ist in Deutschland sehr groß. Meinungsforscher wie Renate Köcher aus Allensbach weisen aber darauf hin, dass die Mehrheit die staatliche Hilfe an Leistungsbereitschaft und Anstrengung der Empfänger geknüpft wissen will. Die Grundsicherung wird aus Steuern finanziert, sie belastet daher auch Menschen, die selbst wenig verdienen. Der Kompromiss, der sich nun abzeichnet, trägt dem Gerechtigkeitsempfinden besser Rechnung als der bisherige Entwurf.

Ob das neue Bürgergeld auch sein Ziel erfüllt, Langzeitarbeitslosen besser zu einem Leben aus eigener Kraft zu verhelfen, steht auf einem anderen Blatt. Viele der Leistungsbezieher, darunter mittlerweile fast zur Hälfte Ausländer, sind gering qualifiziert, haben ungenügende Sprachkenntnisse und andere Vermittlungshürden. Die Ampel hat sich auf die Fahne geschrieben, Qualifizierung den Vorrang vor Vermittlung zu geben, in der Hoffnung, dass auf diese Weise die dauerhafte Integration in auskömmliche Arbeit gelingt. Zugleich setzt sie mit höheren Hinzuverdienstgrenzen einen echten Anreiz, sich um Arbeit zu bemühen. Beide Änderungen sind einen Versuch wert. Bleiben die Erfolge aus, zeichnen sich also trotz der vielen offenen Stellen „Hängematteneffekte“ ab, wird diese Reform nicht lange Bestand haben.