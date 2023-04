Der Abschluss für die Angestellten von Bund und Ländern, auf die sich die Unterhändler nach langem Ringen in der Nacht zum Sonntag verständigt haben, hat seinen Preis. Nach Angaben der Arbeitgeber kostet er sie einen zweistelligen Milliardenbetrag. Die rund 134.000 Tarifbeschäftigten des Bundes und die über 2,4 Millionen Tarifbeschäftigten der kommunalen Arbeitgeber er­halten zunächst ein „Inflationsausgleichsgeld“ von insgesamt 3000 Euro in Teilzahlungen.

Zum anderen werden zum 1. März 2024 die Tarifentgelte angepasst: In einem ersten Schritt um 200 Euro aufgestockt, in einem zweiten Schritt nochmals um 5,5 Prozent. Im Er­gebnis soll jeder mindestens 340 Euro mehr verdienen. Weil die Kommunen deutlich mehr Tarifbeschäftigte als der Bund haben, tragen sie einen deutlich größeren Anteil der Mehrkosten, die auf 17 Milliarden Euro geschätzt werden.

Ihre Verhandlungsführerin Karin Welge sprach an­schließend vom teuersten Tarifabschluss aller Zeiten. „Denn auf die kommunalen Arbeitgeber kommen mit der Tarifeinigung dauerhafte Kosten von rund 13 Milliarden Euro zu.“ Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bezifferte die Kosten für den Bund auf jährlich rund 3,75 Milliarden Euro von 2025 an.

Arbeitgeber sprechen von vertretbarem Kompromiss

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände nannte das Ergebnis einen „teuren, aber letztlich vertretbaren Kompromiss“. „Mit der für uns so wichtigen langen Laufzeit von 24 Monaten haben wir aber unser wichtiges Ziel der Planungssicherheit erreicht“, hob Welge hervor. Die Anhebung der Entgelte bis zu 17 Prozent steigere die Attraktivität im kommunalen öffentlichen Dienst wesentlich.

Zudem sei es gelungen, im Bereich der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen wesentliche Verbesserungen durchzusetzen. Für sie wurde nach ihren Angaben die Möglichkeit eines um bis zu zwei Stufen höheren Entgelts vereinbart, um Personal gewinnen zu können.

„Mit unserer Entscheidung, diesen Kompromiss einzugehen, sind wir an die Schmerzgrenze gegangen“, erklärt der Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), Frank Werneke. Positiv sei die tabellenwirksame Erhöhung der Bezüge um bis zu 16,9 Prozent zum März 2024. Der Abschluss baut auf dem Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3000 Euro auf, das steuerfrei und sozialabgabenfrei ist.

Politik wollte eine weitere Aufheizung der Inflation verhindern

Die Ampel hatte diese Möglichkeit geschaffen, um den Tarifparteien eine Chance zu geben, die Beschäftigten zu entlasten, ohne eine Lohn-Preis-Spirale auszulösen. Erstmals bekommen die Angestellten der Kommunen und des Bundes im Juni eine Inflationsausgleichszahlung von 1240 Euro. Von Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 erhalten sie jeweils 220 Euro netto.

Im März kommenden Jahres folgt dann die verabredete Tabellenerhöhung von 200 Euro plus 5,5 Prozent. Studierende, Auszubildende und Praktikanten erhalten zunächst die Hälfte des für die anderen Beschäftigten vorgesehenen Inflationsausgleichsgelds. Anschließend wird das Ausbildungsentgelt um 150 Euro erhöht. Der Tarifvertrag läuft bis Ende 2024.

Die Gewerkschaften hätten vor allem bei Themen wie Laufzeit und Inflationsausgleich für Teilzeitbeschäftigte weitergehende Vorstellungen gehabt, berichtete der Vorsitzende von DBB Beamtenbund und Tarifunion, Ulrich Silberbach. „Mehr war aber vor allem bei den Kommunen nicht durchzusetzen.“

Protestaktionen halfen der Gewerkschaft Verdi

Auch dieser Kompromiss wäre ohne die vielen Warnstreiks und Protestaktionen der letzten Monate nicht möglich gewesen. Doch sei die Einkommensrunde für seine Organisation erst beendet, wenn das Volumen der Tarifeinigung zeitgleich und systemgerecht auf den Bereich Besoldung und Versorgung des Bundes übertragen sei.

Die kommunalen Arbeitgeber rechnen vor, was das Tarifergebnis bedeutet: Ein Jurist in der Entgeltgruppe 14, Stufe 6 er­hält danach eine Erhöhung von rund 572 Euro, was einem Entgeltaufschlag um 8,7 Prozent entspricht. Einschließlich des Inflationsausgleichsgelds von 3000 Euro betrage die prozentuale Steigerung während der Laufzeit 12,5 Prozent.

„Uns war wichtig, dass auch die höheren Entgeltgruppen von dem Tarifergebnis profitieren, um so die dringend benötigten Fach- und Führungskräfte gewinnen zu können.“ Eine Pflegefachkraft in der Entgeltgruppe 7, Stufe 6, bekomme rund 426 Euro mehr, was einschließlich des Inflationsausgleichsgelds während der Laufzeit einem Plus von insgesamt rund 18 Prozent entspreche.