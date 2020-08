Kommunen in Finanznot : „Allein für Göttingen brauchen wir eine Milliarde Euro“

Im Juni hatte die Göttinger Stadtverwaltung den Wohnkomplex an der Groner Landstraße zur Eindämmung des Coronavirus unter Quarantäne gestellt. Bild: dpa

Die Krise reißt tiefe Löcher in den Kassen vieler Kommunen. So auch in Göttingen, das mit vielen Erkrankungen in die Schlagzeilen geraten war. Die Leidtragenden sind die Bürger.