Angst vor Geldentwertung : Kommt nach der Seuche die Inflation?

Mehr als 7 Billionen Euro haben Regierungen nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds bisher in der Corona-Krise mobilisiert. Damit nicht genug: Die Zentralbanken haben Programme, meist Anleihekäufe und Kreditvergaben, über mehrere Billionen Euro angekündigt. Die Zahlen sind schwindelerregend, und sie werfen die Frage auf: Lässt sich eine solche Politik betreiben, ohne am Ende Inflation zu erben?

Güterpreisinflation kennt viele Ursachen, und es lohnt sich, die wichtigsten kurz anzuschauen. Eine bekannte Ursache sind Kostenschübe zum Beispiel für Rohstoffe, Löhne oder Kapital, die von Unternehmen über steigende Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen weitergegeben werden. Besondere Aufmerksamkeit verdient hier die Zukunft der Globalisierung, die nach Ansicht vieler Fachleute in den vergangenen zwanzig Jahren die Inflationsraten in den Industrienationen niedrig gehalten hat, weil die zu niedrigen Löhnen in Schwellenländern wie China produzierten Güter die Preise in den Industrienationen niedrig gehalten und starke Lohnsteigerungen verhindert haben. Nach Schätzungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich könnte dieser Einfluss die Inflationsrate in den Industrienationen um einen Prozentpunkt gedrückt haben.

Schon vor Ausbruch der Corona-Krise haben das Aufkommen des politischen Populismus und der Ausbruch von Handelskriegen Zweifel an der Dauerhaftigkeit der weitgehend schrankenlosen Globalisierung aufkommen lassen. Sollte der Wiederaufbau der internationalen Handelsketten nach Corona nur langsam in Gang kommen, die strategischen Konflikte zwischen den Großmächten sich hochschaukeln und die Versuche von Industrienationen zunehmen, die Fertigung von bislang in Billiglohnländern hergestellten Produkten in die eigenen Grenzen zu verlagern, könnte Inflationsdruck entstehen. Aber diese Prozesse benötigen Zeit und würden sich vermutlich an der Bereitschaft von Konsumenten stoßen, bisher billig eingekaufte Güter durch teurere zu ersetzen. Und anders als nach schweren Kriegen dürfte das Coronavirus keine zerstörten Produktionskapazitäten hinterlassen und deshalb auch nicht zu der damit verbundenen Güterknappheit führen.

Knapp ist auch nicht das Angebot an Geld – jedenfalls nicht an Geld, das von Zentralbanken durch Anleihekäufe und Kreditvergaben an Geschäftsbanken entsteht und sich überwiegend auf den von Geschäftsbanken bei den Zentralbanken unterhaltenen Konten befindet. Die starke Zunahme dieses sogenannten Zentralbankgeldes spiegelt sich im kräftigen Wachstum der Bilanzsumme nicht nur der Europäischen Zentralbank (EZB), sondern auch anderer Zentralbanken wie der amerikanischen Fed.

Entgegen alten Theorien besteht aber, wie die Grafiken zeigen, offensichtlich kein enger Zusammenhang zwischen dem Wachstum der Bilanzsumme der Zentralbank, dem Wachstum der in der Wirtschaft kursierenden Geldmenge (abgebildet durch die Geldmenge M3) und dem Güterpreisniveau. Die Geldmenge M3 in der Abgrenzung der EZB umfasst das von sogenannten Nichtbanken (das sind im Wesentlichen Unternehmen und Privathaushalte) gehaltene Bargeld zuzüglich der bei Banken und Sparkassen gehaltenen Sichteinlagen, Termineinlagen bis zwei Jahre Laufzeit, Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist bis drei Monaten sowie ausgewählte kurz laufende Wertpapiere wie Geldmarktfonds und Geldmarktpapiere.

Die „Geldschwemme“ kommt in der Realwirtschaft nicht an

Die immer wieder zu hörende These, als Folge einer „Geldschwemme“ oder des „Gelddruckens“ (tatsächlich werden digitale Guthaben bei der EZB erzeugt) müsse es unausweichlich zu hoher Inflation kommen, hängt seit vielen Jahren in der Luft. Das ist in der Fachwelt auch wohlbekannt. Vieles von der sogenannten „Geldschwemme“ kommt gar nicht in der Realwirtschaft an.