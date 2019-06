Aktualisiert am

Streit um Geld, schlechte Organisation: Der Kommission zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land droht ein Debakel. Einen Abschlussbericht wird es wohl nicht geben.

Die von der Bundesregierung eingesetzte „Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse“, welche die Lebensverhältnisse in Stadt und Land angleichen sollte, wird von Querelen überschattet. Eigentlich wollte die Kommission, die seit vergangenem Herbst tagt, am kommenden Mittwoch in Sitzung ihren Abschlussbericht vorlegen. Dazu wird es nicht kommen, wie mehrere Kommissionsmitglieder der F.A.Z. bestätigten. Gründe dafür sind Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedern und die schlechte Organisation der Kommission, heißt es.

Die Kommission wird geleitet von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sowie Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Zudem schickten eine Reihe weiterer Bundesministerien Vertreter, ebenso wie alle 16 Länder und die drei kommunalen Spitzenverbände Städte- und Gemeindebund, Städtetag und Landkreistag. In der Gruppe war es offenbar nicht möglich, zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Das federführende Innenministerium kündigte an, demnächst ein gemeinsames Papier vorzulegen.