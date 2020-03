Kommissar Breton im Gespräch : „Die EU muss autonom werden“

Herr Breton, hat die EU in der Krise versagt?

Bestimmt nicht. Kein Land auf der Welt war auf eine solche Krise vorbereitet. Wir haben all das Geld, das wir im EU-Haushalt noch zur Verfügung hatten, bereitgestellt. Wir haben Masken, Schutzkleidung und Beatmungsgeräte besorgt, öffentliche Ausschreibungen dafür für alle EU-Staaten organisiert. Mit unseren Supercomputern entwickeln wir mathematische Modelle, um die Entwicklung der Pandemie so präzise wie möglich vorherzusagen. So können wir uns besser darauf einstellen. Viel mehr konnten wir nicht tun. Die EU hat in der Gesundheitspolitik keine Kompetenzen.