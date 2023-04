Der Internationale Währungsfonds hält die Staatsverschuldung für zu hoch. Er plädiert für Ausgabenkürzungen. Diese Botschaft wird man in Berlin und in Brüssel ungern hören.

Der künftige Zuschnitt der Finanzpolitik in Deutschland und in der Europäischen Union bleibt in der Politik wie in der Fachwelt umstritten. Eine Inspiration verspricht die Lektüre von Kapitel 3 des neuen „Globalen Ökonomischen Ausblicks“, den der Internationale Währungsfonds gerade in Washington veröffentlicht hat. Er zeigt auf, wie die Finanzpolitik angesichts der in den vergangenen Jahren in zahlreichen Ländern stark gestiegenen Staatsverschuldung wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren kann.

Die Botschaft des Währungsfonds wird in Deutschland den Sozialdemokraten und Grünen sowie den sie beratenden Ökonomen nicht gefallen. Denn sie entlarvt deren Empfehlungen – Warnungen vor vermeintlicher Austerität sowie Befürwortung politökonomischer Ladenhüter wie der Vermögensteuer und einer Erhöhung der Erbschaftsteuer – nicht als zukunftsgewandte Konzepte, sondern als verstaubte Rezepte aus der Mottenkiste. Gestützt auf die Erfahrungen der Vergangenheit, gelangt der Währungsfonds zu Empfehlungen, die stattdessen traditionellen Vorstellungen liberaler Ökonomen nahe kommen.

Der Währungsfonds hält eine Rückführung der Schuldenquote, das ist das Verhältnis von Staatsverschuldung zur Wirtschaftsleistung, nicht nur für notwendig, sondern auch für praktikabel. Erforderlich ist für ihn eine nachhaltige Strategie der finanzpolitischen Konsolidierung, die vor allem auf der Beschränkung von Staatsausgaben und nicht auf der Erhöhung von Steuern beruht. Diese Konsolidierung reicht jedoch nicht für einen Erfolg, denn sie dürfte zwar die Staatsverschuldung senken, aber in vielen Fällen auch das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen.

Daher empfiehlt der Währungsfonds zur Stärkung der langfristigen Wachstumskräfte Strukturreformen und glaubwürdige Institutionen. Die Verschiebung von Staatsschulden in öffentliche Unternehmen und in Schattenhaushalten schafft keine Glaubwürdigkeit. In Berlin wie in Brüssel werden sich starke Kräfte schwertun, diese Empfehlungen aufzugreifen. Sie werden lieber mehr Geld ausgeben wollen.