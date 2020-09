Deutschland in der Pandemie : Boten des Strukturwandels

Die deutsche Automobilindustrie und ihre Zulieferer gelten zusammen mit dem Maschinenbau zu Recht als das Herz der deutschen Industrie. Die Corona-Krise beschleunigt und verschärft eine Entwicklung, die schon vor der Verbreitung des Virus zu beobachten war: Erhebliche, zum Teil als Folge der Klimapolitik der Industrie aufgezwungene Regulierungen sowie Verhaltensänderungen vieler Menschen erzeugen ein Flimmern in den Kammern des Herzens der deutschen Industrie.

Die Programme für einen erheblichen Stellenabbau, die Hersteller und große Zulieferer in den vergangenen Monaten in Aussicht gestellt haben, betreffen überwiegend keine Zombie-Unternehmen mit schlecht ausgebildeten Mitarbeitern in öden Regionen des Landes. Sie betreffen bis vor kurzem zumindest ordentlich profitable Unternehmen mit sehr gut ausgebildeten und motivierten Arbeitskräften in den besonders prosperierenden Regionen des Landes. Der Druck auf die Industrie, der sich in anderen Ländern schon lange beobachten lässt und der auch von liberalen Ökonomen auch für Deutschland schon lange vorhergesagt wurde, ist unwiderruflich da.

Von Bürokraten und Ökonomen ausgeheckt

Gegen eine schwere Rezession kämpfend und die Bundestagswahlen im Herbst 2021 im Blick, geht die Politik daran, sich diesem Problem, das nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch gesellschaftlichen Sprengstoff enthält, mit jenen Ressourcen zuzuwenden, die ihr derzeit im Übermaß zur Verfügung zu stehen scheinen: mit Geld und mit Blaupausen, die in den Stuben von Bürokraten und Ökonomen ausgeheckt wurden.

In einer großen Koalition der Wählersuchenden entwickelt sich das Wirtschaftsministerium unter Peter Altmaier zu einem Ministerium der Pläne. Und das von Olaf Scholz geleitete Finanzministerium zu einem Ministerium der finanziellen Gießkanne.

Das ist zu viel des Schlechten und zu wenig des Guten. Man kann es nicht oft genug wiederholen: Es war richtig, zu Beginn der Corona-Krise mit einer expansiven Geld- und Finanzpolitik die Rolle eines Versicherers gegen ein unerwartet aufgetretenes gesamtwirtschaftliches Großrisiko zu übernehmen. Es ist aber falsch, Strukturprobleme mit Geld zuschütten zu wollen, nur weil es sich billig und reichlich beschaffen lässt.

Marktfreiheit und Wettbewerb

Ein verantwortungsvoller Umgang mit einem Wandel, der sich nicht auf die Automobilbranche beschränken wird, erfordert von Regierenden einen ordnungspolitischen Kompass, der den Unternehmen möglichst viel Spielraum gibt, sich an die Veränderungen ihres Umfelds anzupassen. Dazu gehört, nicht noch zusätzliche Regulierungen der Industrie aufzubürden, sondern überall zu entschlacken, wo dies möglich erscheint.

Marktfreiheit und Wettbewerb bleiben die besten Voraussetzungen für Innovationen und Produktivitätsgewinne. Der ordnungspolitische Kompass muss aber auch die Möglichkeit eines Scheiterns eines Unternehmens einkalkulieren: Es wäre illusionär anzunehmen, jeder spezialisierte kleine Zulieferer werde den Übergang vom Zeitalter der Verbrenners zum E-Auto bewältigen.

Notwendig wäre vor allem, sich mit Blick auf die Klimabilanz der Automobilindustrie ehrlich zu machen: Der Diesel ist heutzutage weitaus umweltfreundlicher als noch vor zehn Jahren, während die Elektromobilität, alle Komponenten und die Frage der Energieversorgung eingeschlossen, ihre klimapolitischen Vorzüge erst noch erweisen muss. Notwendig wäre auch, Wunsch und Wirklichkeit in der Möglichkeit, wirtschaftliche Wertschöpfung durch eine rasche Ausrichtung auf eine „grüne Wirtschaft“ zu schaffen, scharf zu trennen.

Eine effiziente Klimapolitik ist natürlich wichtig, aber auch ihre Umsetzung erfordert Zeit. Nur weil viel billiges Geld da ist, entstehen nicht schnell zahlreiche ökologisch wie wirtschaftlich sinnvolle Projekte.

Wer sich die deutsche Energiewende anschaut oder die teils jahrzehntelangen Verzögerungen im Bau sinnvoller Zugtrassen, gewinnt nicht den Eindruck, dass der Meister der öffentlichen Investition ein Deutscher ist. Der heutige Glaube in die Plan- und Machbarkeit guter Politik erinnert an die Exzesse des Planungswahns der frühen siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts.

Die Politik hat aber sehr wohl die Aufgabe, sich um die Verlierer des Strukturwandels zu kümmern. Auch diese Erkenntnis ist alt, und sie gehört seit langem zum Kanon gerade auch liberaler Ökonomen. Sich kümmern heißt auch hier nicht, diesen Menschen einfach Geld zukommen zu lassen.

Sich kümmern heißt, mit Unternehmen kluge Wege zu entwickeln, wie Menschen mit großer Berufserfahrung und häufig sehr beachtlichen Kenntnissen, die sich zu jung für den Vorruhestand und die mit ihm häufig verbundenen Ehrenämter in Vereinen und Verbänden halten, eine neue berufliche Perspektive zu bieten.

Niemand wird behaupten, dass diese Aufgabe leicht ist. Aber wer sich ihr nicht stellt, wird ernten, was in deindustrialisierten Regionen so manchen Landes zu beobachten ist: Die Wahl von Parteien, die erst recht kein sinnvolles Programm haben.