Ende einer Ära : Draghis Bilanz

Unter Mario Draghis Führung war und ist die Inflationsrate sehr niedrig. Und in der Euro-Krise agierte er mutig. Dennoch blieb die Amtsführung des EZB-Chefs bis zuletzt umstritten. Seiner Nachfolgerin hinterlässt er ein schweres Erbe.

Mario Draghi während seiner letzten Pressekonferenz an diesem Donnerstag. Bild: EPA

Eigentlich müssten gerade die Deutschen Mario Draghi zum Abschied auf einem Podest aus der Europäischen Zentralbank in Frankfurt in seine Heimat nach Rom tragen. Denn während Draghis Amtszeit hat die Inflationsrate in der Eurozone im Durchschnitt bei nur 1,2 Prozent gelegen.

Im historischen Vergleich ist das sehr wenig. Übrigens auch wenig im Vergleich zu der Zeit, als in Deutschland die Bundesbank über den Wert der D-Mark wachte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Draghi von den Deutschen zum Abschied gefeiert wird, ist eher gering. Die Höchststrafe hat die „Bild“-Zeitung verhängt, die den ursprünglich als Preußen gefeierten Italiener nun als „Draghila“ bezeichnet und die zum Amtsantritt verliehene Pickelhaube zurückfordert.

Ganz im Unterschied zur in Deutschland verbreiteten Wahrnehmung wird Draghi im Ausland häufig nicht nur als Retter des Euros, sondern auch als ein sehr kenntnisreicher Ökonom gepriesen. Dort gilt er als ein großer Geldpolitiker.

Die Stammtisch-Hoheit verlor er früh

Es ist Angst vor Machtverlust und Angst ums liebe Geld, die Draghi und die EZB vielen Deutschen entfremdet haben – und nicht wenige Politiker und Ökonomen, darunter manche mit eigener politischen Agenda, haben in den vergangenen Jahren versucht, diese Ängste zu schüren. Profitiert haben sie von einer erstaunlichen kommunikativen Unfähigkeit Draghis, der lieber zu Teilnehmern an den Finanzmärkten als zur breiten Bevölkerung sprach und damit die Schlacht um die Oberhoheit am deutschen Stammtisch schon zu Beginn verloren hatte.

Unterfüttert wurden die Ängste nicht durch die oft prognostizierte, aber ausgebliebene Hyperinflation. Sondern durch den starken Rückgang der Zinsen und die Sorge, die Deutschen könnten einer gigantischen innereuropäischen Umverteilung zum Opfer fallen. Für diese Ängste ist Draghi nicht ursächlich verantwortlich, aber er hat zu ihnen beigetragen.

Der seit Jahrzehnten beobachtbare Rückgang der Zinsen ist zu einem guten Teil nicht durch die Geldpolitik verursacht, sondern durch die demografische Entwicklung und eine rückläufige Nachfrage der Unternehmen nach Sachkapital, die sich mit dem allmählichen Bedeutungsrückgang der Industrie in den reichen Ländern erklärt. Diese seit langem im Ausland verbreitete Erkenntnis benötigte Jahre, um nach Deutschland vorzudringen, wo sie mittlerweile allerdings auch angekommen ist. Diese fundamentalen Ursachen sind auch der Grund, warum die Zinsen in den kommenden Jahren, unabhängig von der Geldpolitik, vermutlich nicht deutlich steigen werden.

Die Geldpolitik Draghis hat den fundamentalen Zinsrückgang zusätzlich akzentuiert; zunächst mit guten und dann mit immer weniger guten Gründen. Negative Leitzinsen sind als geldpolitisches Instrument in einer Krise vertretbar, angesichts ihrer unerfreulichen Nebenwirkungen für Banken und Privathaushalte allerdings nicht als permanente Lösung bei Wirtschaftswachstum. Draghi, der in der Euro-Krise des Jahres 2012 außerordentlich mutig war, erwies sich in den vergangenen zwei Jahren mit einem Zögern, Zinsen auch einmal zu erhöhen, als bemerkenswert mutlos.

Die zweite deutsche Sorge ist ein Kontrollverlust über die Europäische Währungsunion, die man mit dem Vertrag von Maastricht eingehegt glaubte. Nachdem ausgerechnet Deutschland unter Bundeskanzler Gerhard Schröder mit einer zu hohen Neuverschuldung die Glaubwürdigkeit der in Maastricht vereinbarten finanzpolitischen Regeln ruiniert hatte, unterminierte erst die Finanzkrise und danach die Eurokrise das Vertrauen in eine Ordnung, in der eine gemeinsame Geldpolitik ohne jede supranationale Risikoteilung funktionieren kann.

Draghi steht nicht am Beginn dieser Entwicklung. Als er die Präsidentschaft der EZB im November übernahm, waren Institutionen wie der Euro-Schutzschirm (EFSF, später ESM) von den Regierungen bereits erschaffen worden. Aber speziell mit der Bereitschaft zu umfangreichen Käufen von Staatsanleihen wurde Draghi zur Zielscheibe deutscher Kritiker, die vor den mit einer solchen Politik verbundenen Risiken warnten. Mit einer aus wirtschaftlichen Gründen völlig unnötigen Reaktivierung des Anleihekaufprogramms zum Ende seiner Amtszeit hat Draghi die alten Sorgen, die sich bis heute als völlig übertrieben herausgestellt haben, ohne jede Not wieder aufleben lassen.

Keine Scheu vor großen Zahlen

Draghi hat die Macht der EZB, auch wegen der Passivität nationaler Regierungen, mindestens gedehnt. Und nach Ansicht mancher Kritiker überdehnt. Er hat keine Scheu vor großen Zahlen gezeigt, in einer extrem schwierigen Situation die Währungsunion zusammen gehalten und für fast 3 Billionen Euro Wertpapiere kaufen lassen, um die Inflationsrate ein wenig anzuheben.

Am Ende seiner Amtszeit steht die EZB intern zerstritten und seltsam machtlos da, weil bei Zinsen um den Nullpunkt Geldpolitik einen guten Teil ihrer Wirksamkeit verliert. Lagardes EZB sollte sich wieder mehr zurücknehmen und auf ihre Kernaufgaben konzentrieren – und sachliche öffentliche Kritik ernster nehmen als zuletzt. Eine Zentralbank lebt von ihrem Ansehen in der Bevölkerung.