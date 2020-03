Reisebranche : Zäsur für die Luftfahrt

Wie viele Maschinen bleiben in Zukunft am Boden? Bild: dpa

Die Krise wird die Auslese in der Flugbranche beschleunigen. Staatshilfen für wirtschaftlich in Schieflage geratene Unternehmen können daran nichts ändern. Doch in Zeiten von Corona müssen Szenarien ständig neu gedacht werden.