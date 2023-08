Die Entscheidung der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mit Partnern einige Milliarden Euro in Dresden zu investieren, gibt Anlass, über Strukturwandel am Standort Deutschland nachzudenken. Denn die Struktur der deutschen Wirtschaft insgesamt ebenso wie auch die Struktur der deutschen Industrie hat sich unter dem Druck der Ereignisse immer wieder gewandelt.

Die heutigen, gelegentlich sehr aufgeregten Debatten über eine vermeintlich unaufhaltsame Deindustrialisierung sind ein fernes Echo der Aufregung, die Ende der Siebzigerjahre angesichts der beiden aufeinanderfolgenden Ölkrisen zu verspüren war. Auch damals hatte man Angst vor einer Deindustrialisierung als Folge deutlich gestiegener Energiepreise, und in der Tat waren einige Industriezweige bald von Schließungen oder Abwanderungen ins Ausland spürbar betroffen. Zu nennen wären etwa die Textilindus­trie und die Werften.

Es braucht bessere Standortbedingungen

Dieser Wandel tat weh, aber am Ende bewältigte ihn die deutsche Wirtschaft, weil sich in den Achtzigerjahren die Standortbedingungen verbesserten und zukunftsstarke Wirtschaftszweige an Bedeutung gewannen. Diesen aus der Vergangenheit erprobten Weg muss die deutsche Wirtschaft auch in diesen Jahren gehen. Flankiert von einer Wirtschaftspolitik, die sich deutlich stärker als in den vergangenen Jahren um attraktive Rahmenbedingungen für den Standort kümmert, müssen sich dynamische Unternehmen in Deutschland wohlfühlen.

Ist diese Hoffnung auf die Zukunft die Milliarden wert, die als Subventionen fließen? Das kann heute niemand sagen. Die Taiwaner, die unter anderem Chips für die Automobilindustrie herstellen, haben offenbar mehr Vertrauen in die Zukunft dieser Industrie in Deutschland als all jene, die gerade die deutsche Automobilindustrie kaputtreden wollen.

In einem globalen Wettbewerb, in dem Regierungen großzügig Subventionen mit der Gießkanne verteilen, mag Europa nicht völlig abseits stehen können. Aber langfristig bleiben die generellen Standortbedingungen für die deutsche Wirtschaft sehr viel wichtiger als industriepolitisch motivierte Subventionen.