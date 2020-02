Kanzlerkandidatur der Union : Wofür die CDU gebraucht wird

Angela Merkels halber Rückzug von der Macht ist der CDU nicht bekommen. Der basisdemokratische Dreikampf um den Parteivorsitz brachte mit Annegret Kramp-Karrenbauer knapp die Person an die Spitze, die Merkel am ähnlichsten schien in Stil und Inhalt. Etwas konservativer in gesellschaftspolitischen Positionen – Gleichstellung, Migration, Sicherheit –, aber wie die Bundeskanzlerin ohne einen sonderlich marktwirtschaftlichen Kompass, dafür mit ausgeprägt sozialpolitischer Schlagseite.

Dies fürchtend, hatte der von Merkel missachtete CDU-Wirtschaftsflügel auf den politischen Außenseiter Friedrich Merz gesetzt. Ein Teil der Konservativen wiederum versprach sich von Gesundheitsminister Jens Spahn klarere Kante. Kramp-Karrenbauers Kür zeigte eine tiefer gespaltene Partei, als die Führung wahrhaben wollte.