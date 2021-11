Koalitionsvertrag der Ampel : Vor dem Realitätscheck

Die Politik der Ampel wird an ihren Taten gemessen werden. Da droht in der Wirtschafts- wie in der Finanzpolitik Enttäuschung.

Papier bleibt auch im digitalen Zeitalter geduldig. Der 177 Seiten umfassende Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP enthält eine Vielzahl von Absichten, Plänen und Projekten, aber gemessen wird die Ampelkoalition an Taten werden. In den ersten Monaten der neuen Regierung dürften wohl weniger Wirtschaft und Klima als der Umgang mit der Pandemie die Beurteilung der Ampelkoalition beeinflussen. Hinterließ die beeindruckende Verschwiegenheit, mit der die drei Parteien über Wochen über Programm und Personal verhandelten, einen guten Eindruck, so wirkten die künftigen Regierenden mit Blick auf die Pandemie bislang eher unsicher.

Die Ampel hat sich die Versöhnung von Wohlstand und ökologischem Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft auf ihre Fahnen geschrieben. Schon in der Präambel des Koalitionsvertrags findet sich der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“. Die Ampel will den Staat modernisieren und setzt doch auch auf die Leistungsfähigkeit und Innovationsfähigkeit einer weiterhin stark durch eine exportorientierte Industrie gekennzeichnete Privatwirtschaft. Hohe ordnungspolitische Ansprüche darf man an die neue Koalition allerdings nicht stellen; anstelle einer klaren Trennung der Aufgaben von Staat und Wirtschaft setzt die Ampel auf ein durch ein gemeinsames Interesse geleitetes gemeinsames Handeln – eine Idee, die mehr das Herz als den Kopf anspricht.

Risiken in der Finanzpolitik

Auch die Tatsache, dass die Grünen – mutmaßlich mit Robert Habeck – das um den Klimaschutz erweiterte Wirtschaftsministerium erhalten, spricht nicht für eine Renaissance marktwirtschaftlicher Politik, der es aber doch gerade bedürfte, wenn wirtschaftlicher Wohlstand und eine nicht zuletzt auch in finanzieller Hinsicht herausfordernde Klimapolitik Hand in Hand gehen sollen.

Wie viel Schwung die künftige Wirtschaftspolitik der Ampel entfalten kann, wird sich rasch zeigen, denn schon im ersten Jahr soll eine erhebliche Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren erreicht werden, um öffentliche wie private Investitionen zu erleichtern. Das wird dringend notwendig sein, um sinnvolle Projekte im Schienenverkehr ebenso zu verwirklichen wie einen höchst ambitionierten Ausbau der Wind- und Solarenergie.

Doch kein Koalitionsvertrag kann ökonomische Grundtatbestände außer Kraft setzen. In einer schon jetzt gut ausgelasteten Bauwirtschaft werden sich keine Kapazitäten finden, mit deren Hilfe sich gleichzeitig ehrgeizige Infrastrukturprojekte im Verkehr verwirklichen, 400.000 Wohnungen im Jahr errichten, regenerative Energien massiv ausbauen und allerlei zusätzliche, unter anderem durch die KfW geförderte Projekte ins Werk setzen lassen. Das wird mehr Zeit brauchen als erhofft. Die Absicht, mit staatlicher Förderung von Clustern die Leistungsfähigkeit von Unternehmen zu stärken, ist ein alter Pappkamerad aus der Zeit, als der Westen noch meinte, eine bessere Technologiepolitik betreiben zu müssen als damals die Japaner.

Weithin unterschätzt werden die Risiken für die Finanzpolitik, auch wenn die Schuldenbremse Bestand behält und die Versuche, sie etwa durch eine Neuberechnung des Einflusses der Konjunkturlage auf das Verschuldungspotenzial zu überarbeiten, einen unsicheren Eindruck hinterlassen. Natürlich klingt es gut, wenn sich die Ampel zu finanzpolitischer Solidität bekennt und neben Subventionen auch Staatsausgaben auf den Prüfstand stellen will, und der um die Staatsfinanzen besorgte Bürger wird mit einem Bundesfinanzminister von der FDP im Zweifel ruhiger schlafen als mit einem Kassenwart von den Grünen.

Doch die Gefahr lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die Ansprüche an den Staat weitaus größer ausfallen werden als angenommen. Wer ein Ziel für die Zahl von Elektrofahrzeugen nennt, gerät in die Verlockung, mit Subventionen nachzulegen, wenn der Absatz nicht nach Wunsch verläuft. Wer sich ehrgeizige klimapolitische Ziele setzt, wird eine deutliche Erhöhung des CO2-Preises brauchen, die nicht nur ärmere Privathaushalte nach finanzieller Unterstützung wird rufen lassen. Ein Umbau der Industrie bietet innovativen Unternehmen Chancen, aber er könnte zahlreiche hoch qualifizierte Arbeitskräfte in Entlassungs- und Vorruhestandsprogramme entsenden. Hinzu kommen die sozialpolitischen Versprechungen der neuen Regierung: Wer Rentenpolitik ohne eine angemessene Berücksichtigung der Demografie betreiben will, muss mit einem deutlich steigenden Bundeszuschuss rechnen. Auch der finanzpolitische Realitätscheck steht der Ampel noch bevor.