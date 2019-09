Haushaltsentwurf für 2020 : Wie lange hält die schwarze Null?

Zwischen seinen Auftritten im hessischen Friedberg und dem rheinland-pfälzischen Nieder-Olm hat Olaf Scholz am Dienstagmorgen tatsächlich den Haushalt 2020 in den Bundestag eingebracht. Immerhin, denn sonst bekommt man derzeit in Berlin wenig vom Bundesfinanzminister mit, seit sich der SPD-Politiker spät entschieden hat, doch noch in den Kampf um den Parteivorsitz einzugreifen. Zunächst hatte er erklärt, sein Amt in der Bundesregierung erlaube es ihm nicht, zusätzlich die Partei zu führen. Zusammen mit der nunmehr mandatslosen Landespolitikerin Klara Geywitz aus Brandenburg muss er sich jetzt in einem Bewerbermarathon gegen sechs Konkurrentenpaare und einen Alleinkämpfer behaupten.

Die Forderung, die große Koalition baldmöglichst zu verlassen, erhält auf den SPD-Veranstaltungen regelmäßig viel Beifall. In dieser Phase muss sich Scholz schier zerreißen. Es wird berichtet, dass der Minister kaum bei der Sache war, als die Haushaltspolitiker der Koalition vor wenigen Tagen zusammensaßen, um über die weitere Strategie zu beraten. Permanent soll er Kurznachrichten verschickt haben oder aus dem Saal gelaufen sein, um zu telefonieren. Dass die Bundeskanzlerin jedes Mal etwas von ihm gewollt hat, ist unwahrscheinlich.