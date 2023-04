Emmanuel Macrons kontroverse Äußerungen zur europäischen Souveränität sind nur der jüngste Beleg für eine Entfremdung zwischen Deutschland und Frankreich, die ihre Ursache auch in wachsenden wirtschaftlichen Unterschieden findet. Nach den Zahlen von Eurostat stand im Jahre 2022 einer französischen Wirtschaftsleistung von 2643 Milliarden Euro eine deutsche von 3867 Milliarden Euro gegenüber. Diese erhebliche Differenz erklärt sich nicht nur mit der größeren Bevölkerungszahl in Deutschland, sondern ebenso mit einem höheren deutschen Pro-Kopf-Einkommen.

Wer Gründe für diese Entwicklung sucht, wird sie seit vielen Jahren nicht zuletzt auf dem Arbeitsmarkt finden. Die Beschäftigtenquote liegt in Deutschland deutlich höher; dies gilt nicht zuletzt für die Generation der allmählich in den Ruhestand tretenden Babyboomer. Jener Rentenreform, die Frankreichs Staatspräsident zu seinem Nachteil gerade regelrecht erzwungen hat, bedurfte es schon seit vielen Jahren.

Frankreich beherbergt eine beachtliche Zahl beeindruckender Unternehmen, aber dies hat eine Deindustrialisierung nicht verhindern können, über die in Deutschland bislang nur geredet wird. Die Versuche des Staates, mit Geld gleichzeitig die Industrie zu revitalisieren, eine grüne Transformation der Wirtschaft zu begleiten und die wachsenden gesellschaftlichen Konflikte zu befrieden, haben die Staatsfinanzen schwer belastet. Die Schuldenquote, das ist der Anteil der Staatsschulden an der Wirtschaftsleistung, beläuft sich in Frankreich auf 113 Prozent gegenüber 69 Prozent in Deutschland. Die Versuche Macrons, im Namen der Souveränität schuldenfinanzierte europäische Projekte aufzulegen, sollen auch der Finanzierung von Projekten in Frankreich dienen, die der Nationalstaat nicht mehr stemmen kann.

Nüchterner Interessenausgleich

Seit Jahren ist in Berlin Besorgnis über die ökonomischen Perspektiven Frankreichs vernehmbar. Das deutsche Interesse galt meist mehr der Sicherung des Binnenmarkts im Interesse heimischer Unternehmen als der Beteiligung an gemeinsamen Ambitionen. Auf die ließ man sich ein, wenn sie aus politischen Gründen notwendig erschienen – solange die aus europäischen Projekten stammenden Haftungsrisiken nicht die deutsche Bonität gefährden. Die deutsch-französischen Beziehungen sind auch in dieser Hinsicht stärker von nüchternem Interessenausgleich geprägt, als es die offizielle Kommunikation nahelegt.

Ernüchternd fällt auch die Bilanz gemeinsamer, meist aus Frankreich geführter Industrieprojekte aus, sobald der Blick über Airbus als Hersteller ziviler Flugzeuge hinausgeht. Der Militärtransporter fliegt endlich, aber das zwischenzeitlich vor dem Abbruch stehende Projekt kam mit Verzögerung und zu sehr hohen Kosten – unter anderem, weil im Namen der europäischen Souveränität Triebwerke neu entwickelt wurden, die man in Nordamerika problemlos hätte kaufen können. Der Trägerraketenhersteller Arianespace befindet sich in einer Krise; andere angedachte Projekte – ein Panzerbauer, eine als „Airbus der Meere“ bezeichnete Annäherung von Marineunternehmen – kamen früher nie zustande. Nun will man zwar gemeinsam ein Kampfflugzeug und einen Panzer entwickeln, aber den Absichten müssen erst noch Taten folgen. Wiederum benötigt Paris europäische Kooperationen, um die nationale Industrie am Markt zu halten.

Berliner Desinteresse

Macrons Angebote einer engeren Zusammenarbeit auf vielen Gebieten, angefangen mit seiner Sorbonne-Rede, verhallten lange in Berlin – weniger aus Hochmut, sondern aus Desinteresse. Deutschland war sich lange Zeit selbst genug. Seit dem 24. Februar 2022 thematisiert die Bundesregierung wieder stärker die transatlantische Bindung Deutschlands. Das ist für sich genommen richtig, doch große Kanzler wie Konrad Adenauer, Helmut Schmidt und Helmut Kohl hatten es verstanden, gleichzeitig enge Beziehungen zu Washington und zu Paris zu unterhalten.

Ja, seitdem hat sich mit der Welt auch Europa verändert. Die relative wirtschaftliche Schwäche des Landes unterminiert den französischen Führungsanspruch, der Sinn exklusiver Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich mag heute weniger evident sein, und die Beschwörung einer europäischen Souveränität wirkt ebenso wie antiamerikanische Rhetorik deplatziert in einer Zeit, in der die Abhängigkeit von Amerikas Militärmacht besonders offensichtlich ist. Macron gibt gewiss nicht immer die richtigen Antworten, aber er stellt wichtige Fragen. Berlin täte gut daran, die Beziehungen mit Paris wieder mehr zu pflegen.