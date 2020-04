Nächste Phase der Pandemie : Natürlich ist Starthilfe nötig

Und danach? Wie sieht sie denn aus, die Welt nach der Corona-Pandemie? Natürlich sind alle Antworten auf diese Fragen gegenwärtig zwangsläufig hochspekulativ. Zu viel ist noch ungewiss: Ist in einigen Wochen das Allerschlimmste überstanden, oder dauert das noch viele Monate? Wann gibt es einen für die breite Masse ausreichend vorhandenen Impfstoff gegen das neuartige Virus? Und in welcher Verfassung und welchem Verhältnis zueinander befinden sich die Länder, wenn die Pandemie wirklich überwunden ist? Verlässlich beantworten kann das noch niemand.

Gleichwohl hat letztendlich jeder auf die eine oder andere Weise genau diese Fragestellung im Hinterkopf, der nun öffentlich darüber nachdenkt, Hilfsmaßnahmen für die Zeit nach der akuten Krisenphase vorzubereiten. „Die vielen Milliarden, die heute investiert werden müssen, um eine größere Katastrophe abzuwenden, werden Generationen binden“, äußert die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Sie empfiehlt einen neuen Marshall-Plan für Europa, eine Referenz an die Wiederaufbau-Hilfe der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg, die einen Grundstein legte für die stabile und gerade für die Bundesrepublik so wichtige Einbindung in den Westen. „Entweder sind wir den Umständen gewachsen oder wir scheitern als Union“, schreibt der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez in einem Gastbeitrag für FAZ.NET. Von der Leyen wie Sánchez ahnen, dass auch diese Krise den Zusammenhalt des Kontinents auf eine harte Probe stellen wird.