Soli und Negativzinsen : Die Koalition der Verzweifelten

Kurz vor den Landtagswahlen im Osten versuchen die Großkoalitionäre, durch finanzpolitische Entscheidungen ein soziales Gewissen an den Tag zu legen. Helfen wird es keinem der Koalitionspartner. Mit seinem Vorschlag, nur den größten Teil der Soli-Zahler zu entlasten, aber eben nicht alle, mag Finanzminister Olaf Scholz seine Chancen im Wettbewerb um den Parteivorsitz der SPD verbessern. In der Bevölkerung indes haben alle sozialpolitischen Erfolge der SPD in dieser Koalition der Partei in Wahlen bisher nichts genutzt.

In der Union ist zwar die richtige Erkenntnis vorhanden, dass der Soli konsequent für alle abgeschafft werden müsste, weil er nie als verkappte Reichensteuer konzipiert war. Aber das Modell des Wirtschaftsministers Peter Altmaier, das eine vollständige Abschaffung bis zum Jahre 2026 vorsieht, ist selbst in der Union nicht durchsetzbar, weil der Wille zum Erhalt der Koalition wichtiger ist als sachgerechte Politik. Und weil der SPD kein Vorwand gegeben werden soll, aus vermeintlicher Sorge um den sprichwörtlichen kleinen Mann – den Sozialdemokraten wie Christdemokraten längst überwiegend verloren haben – das Regierungsbündnis in Berlin aufzukündigen.

Wetten, dass das nicht hilft?

Ein Bonmot besagt, alte Steuern seien gute Steuern, weil ihre Existenzberechtigung nicht mehr in Frage gestellt wird. Und so wie die vor dem Ersten Weltkrieg zur Finanzierung der Kaiserlichen Marine eingeführte Sektsteuer noch existiert, darf einem für Gutverdiener bewahrten Soli ein langes Leben prophezeit werden.

Angesichts ernüchternder Umfragewerte haben Union und SPD nun den Sparer entdeckt. Wer ihm nutzen wollte, hätte ihn seit Jahren dazu ermuntern sollen, in Wertpapiere zu investieren, anstatt seine Ersparnisse auf Konten zu stapeln. Nicht selten wird so getan, als sei der arme Sparer dem Zinstief hilflos ausgeliefert. Tränenreich wird dann über vermeintliche Enteignung geklagt.

Doch Anleger, die langfristig einen Teil ihrer Ersparnisse regelmäßig in Aktien stecken, können sich über hohe Renditen freuen. Ein Interesse an einer langfristigen Vermögensbildung des Bürgers ist in der Politik kaum vorhanden. Stattdessen soll nun mit einem rustikalen Eingriff in die Vertragsfreiheit die Erhebung von Negativzinsen für Einlagen bis 100.000 Euro verboten werden. Das klingt populär, ist aber unwirksam, weil Banken und Sparkassen ersatzweise ihre Gebühren erhöhen können. Wetten, dass auch dieser verzweifelte Aktionismus weder CDU noch SPD an der Wahlurne helfen wird?