Robert Habeck will Heizungen verbieten. Um die Kosten kümmert er sich nicht. So gefährdet er die Energiewende.

Die vergangenen zehn Jahre haben Deutschlands politische Sitten schon ein bisschen verdorben. Wirtschaftlich goldene Jahre waren es, die Zinsen waren niedrig, und die Steuern flossen nur so auf die Konten der Finanzminister. Schwarze Null hin oder her, es war immer genug Geld da. Die Bundesregierungen nutzten es zwar nicht für Investitionen in Bildung oder neue Schienen, nicht mal richtig für die Sanierung alter Autobahnbrücken, sie nahmen die Milliarden stattdessen für ein neues Sozialprogramm nach dem anderen. Die Grundrente wurde eingeführt, die Mütterrente ausgebaut, das Elterngeld ausgeweitet und die Kosten dafür fast verdoppelt – so ging es weiter. Innerhalb von nur zehn Jahren zahlt der Bund jährlich rund 50 Milliarden Euro mehr für Soziales, die Sozialausgaben sind viel schneller gewachsen als der Rest des Bundeshaushalts – obwohl auch die Deutschen selbst in dieser Zeit immer mehr verdient haben.

Vom Wähler bis zum Minister scheint heute fast jeder zu denken: Geld ist ja da.

Am Freitag hat Finanzminister Christian Lindner die Beratung des nächsten Bundeshaushalts im Kabinett verschoben, weil er die Ausgabenwünsche seiner Kollegen noch nicht unter Kontrolle bekommen hat. Das lässt sich noch als normaler Teil des politischen Spiels begreifen. Anderes ist problematischer – vor allem das, was sich gerade rund um die Abschaffung fossil betriebener Heizungen abspielt.

Es gibt nicht mal eine Schätzung der Kosten

Keine Frage: Deutschland will spätestens 2045 klimaneutral sein, früher wäre besser. Da muss mit den Heizungen bald was passieren. Schließlich läuft mancher Brennkessel 20 Jahre lang, und die Wärmeerzeugung gehört zu Deutschlands großen CO2-Verursachern. Das wird teuer, und vor allem arme Haushalte dürfen mit den Kosten nicht allein gelassen werden.

Andererseits ist auch schon das eine oder andere geschehen. In wenigen Jahren wird in Deutschland und der EU ein Emissionsdeckel für Verkehr und Heizungen eingeführt, der dann nicht mehr überschritten wird. Für jeden Liter Öl und für jeden Kubikmeter Gas muss der Lieferant dann eine Erlaubnis haben, die in Form von Zertifikaten gehandelt werden kann. Der Deckel wird immer weiter gesenkt, die Preise für Emissionserlaubnisse werden immer weiter steigen – so lange, bis einer nach dem anderen seine fossile Heizung freiwillig ersetzt. Auf diese Weise wird dann der Emissionsdeckel erreicht. In der Zwischenzeit wird fossiles Heizen teurer, und die Bundesregierung hat sich schon im vergangenen Jahr auf eine detaillierte Regelung geeinigt, wie die Mehrkosten sozialverträglich auf Mieter und Vermieter verteilt werden.

Mehr zum Thema 1/

Nun packt Wirtschaftsminister Habeck auf diesen Plan ein Verbot neuer fossiler Heizungen obendrauf, der den Weg zur Klimaneu­tralität teurer macht. Man kann ja darüber diskutieren, ob der Emissionsdeckel zu spät kommt, nicht ausreicht oder nicht glaubwürdig ist – aber eine bessere Koordination der neuen Regeln mit den bestehenden wäre hilfreich gewesen und hätte die Kosten wahrscheinlich deutlich gesenkt. Stattdessen ruft Habeck schon mal nonchalant nach Milliarden für den Sozialausgleich. „Wenn noch Geld fehlt, darf es daran nicht scheitern.“ Dabei hat sich Habeck noch nicht mal die Mühe gemacht, die Kosten seines Gesetzentwurfes rechtzeitig abzuschätzen – an die übrigen Ministerien wurde sein Entwurf ohne die sonst übliche Kostenangabe verschickt.

So ein Vorgehen gefährdet die Energiewende. Der Austausch der Heizungen ist eine der schwierigsten Passagen auf dem Weg zur Klimaneutralität – und weil Habeck nicht über Geld nachdenkt, ist er auf diesem Weg vielleicht bald allein unterwegs. Wenigstens an dieser schwierigen Stelle müsste verantwortungsvolle Politik sich ein paar Gedanken über die Kosten machen. Sie müsste überlegen, ob sich die gleichen Ziele nicht günstiger erreichen ließen, wenn man ein paar Details ändert oder vielleicht sogar einen ganz anderen Weg zum gleichen Ziel nimmt. Eine Politik, die im vergangenen Jahrzehnt das Geld zu ignorieren gelernt hat, treibt die Kosten übermäßig weit nach oben. Und steigert den Widerstand gegen ein notwendiges Projekt.