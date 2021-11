Personalmangel : Intensivpflege in Not

Intensivpflege in Not

Wie so vieles in dieser Pandemie kommt auch das mit Ansage: Viele Intensivpflegekräfte in Deutschland sind mit ihren Kräften am Ende. Und ziehen daraus, nachdem sie aus Pflichtgefühl gegenüber Kollegen und Patienten in der schweren zweiten Welle im vergangenen Winter noch durchgehalten haben, nun auch die Konsequenzen – sie wechseln intern die Stelle, reduzieren ihre Arbeitszeit oder gehen gleich ganz. In gut einem Drittel der Krankenhäuser gibt es derzeit, in Vollzeitstellen gerechnet, bis zu 5 Prozent weniger Pflegekräfte als Ende 2020, in einem weiteren Drittel zwischen 5 und 10 Prozent. Mehr als 5000 Intensivbetten können deshalb gerade nicht genutzt werden.

Dass sich der Personalmangel auf den Intensivstationen derart verschärft hat, liegt nicht nur an der hohen Belastung in der Corona-Krise. Es hat auch damit zu tun, dass viele Pflegekräfte nicht mehr daran glauben, dass sich an ihren schwierigen Arbeitsbedingungen je etwas ändert. Zu Beginn der Pandemie wurden sie als Corona-Helden gefeiert, doch 20 Monate später ist von den vielen damals gegebenen Versprechen immer noch kaum eines eingelöst. Der wochenlange Hickhack um die Corona-Prämie, gut gemeint als Zeichen der Wertschätzung, hat dem noch die Krone aufgesetzt.