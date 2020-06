Beihilferegeln : Im europäischen Subventionsdickicht

Lufthansa, Air France, Alitalia: Nach welchem Maßstab Beihilfen in Europa erlaubt sind, ist kaum verständlich. Die Kontrolle ist politisiert.

Der deutsche EU-Ratsvorsitz steht vor der Tür. Wann immer sich die Bundeskanzlerin in diesen Tagen dazu äußert, kommt in einem Nebensatz die Aussage vor, das europäische Wettbewerbsrecht müsse reformiert werden. Angela Merkel will staatlich geförderte „globale europäische Champions“ schaffen. Deshalb fordert sie die

Lockerung der EU-Fusionskontrolle, zielt aber auch zunehmend auf ein zweites Feld der Wettbewerbspolitik: das Beihilferecht. Geprüft werden müsse, „ob unser Beihilferecht und unsere Bürokratie geeignet sind, in der Schnelligkeit zu reagieren, die notwendig ist“, sagte Merkel vergangene Woche. Aktueller Anlass war wohl, dass EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager dem deutschen Staatseinstieg bei Lufthansa Steine in den Weg legte.