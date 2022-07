Energieverbrauch : Hohe Gaspreise sind eine Chance

Schwimmbäder haben zu, Warmwasser wird vereinzelt abgedreht oder rationiert, Städte schalten Springbrunnen ab und bereiten Wärmehallen vor. Gedanken an einen kalten Winter schüren schon heute einige Sorgen: Verwandelt sich ein Land im Wohlstand gerade zu einem Land im Energienotstand?

Ein solches Horrorszenario steht keineswegs fest, selbst wenn die Gasleitungen aus Russland länger als ein paar Tage stillstehen sollten. Noch lässt sich kaum vorhersehen, ob und wann Erdgas tatsächlich rationiert werden muss. Deutschlands Energieversorgung steht heute immerhin besser da als noch zu Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Die Gasspeicher sind zu rund 65 Prozent gefüllt statt zu etwa 25 Prozent im März.

Der Anteil russischer Gaslieferungen kommt schätzungsweise auf rund 30 Prozent, nicht mehr auf 55 Prozent wie im Jahr 2020. Andere Länder wie Norwegen springen ein, und vor allem bringen Schiffe mehr Flüssiggas (LNG) nach Europa. Erste LNG-Terminals an der Küste entstehen. Energie wird auch gespart: Der Gasverbrauch lag im Mai temperaturbereinigt rund ein Zehntel unter dem Wert des Vorjahresmonats.

Den Worten hätten früher Taten folgen sollen

Für die nächsten Monate sollte das Gas reichen, auch da bis zum Beginn der Heizperiode im Oktober der Verbrauch der Haushalte geringer ist. Um aber die Gasversorgung ohne russische Hilfe sicher durch den Winter zu steuern, wird es eng. Wenn die Bundesregierung mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auch vieles angepackt und zum Energiesparen aufgerufen hat, hätten den Worten früher mehr Taten folgen sollen. Im Mai waren Gaskraftwerke noch stärker als ein Jahr zuvor im Einsatz. Sie hätten rasch pausieren und aus der Stromerzeugung rausgenommen werden sollen. Der Ersatz durch Kohlekraftwerke beginnt erst jetzt. Das hier genutzte Gas von rund 13 Prozent des hiesigen Gasjahresverbrauchs hätte längst in Speichern lagern können.

Zusätzlich zum Kraftwerkswechsel in der Stromerzeugung braucht es auch einen geringeren Gasverbrauch von Haushalten und Betrieben, um die Abhängigkeit von Russland zu senken. Denn wie gut Deutschland und Europa durch den Winter kommen, hängt an mehreren Faktoren, welche die Regierung teilweise kaum beeinflussen kann: Liefert der russische Staatskonzern Gazprom doch wieder etwas oder mehr Erdgas, um Geld zu verdienen? Wie viel kommt aus anderen Ländern? Wie sehr steigt der Verbrauch in der Heizperiode an? Wie gut können Unternehmen auf Gas verzichten? Wie kalt wird der Winter?

Diese Unsicherheit, die wesentlich durch die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin entsteht, treibt die Großhandelspreise an. Auch sind die Alternativen zum russischen Pipeline-Gas meist teurer: Das spüren gerade jene Energieunternehmen, die durch Drosselung und Wartung der Ostseeleitung Nord Stream 1 zu aktuellen Preisen Gas einkaufen müssen, um ihre Kunden weiter zu beliefern. Selbst ohne Gasrationierung ist allein die Vervielfachung der Gaskosten eine Herausforderung. Auf die Endkunden kommt noch manche Preiswelle zu. Auch deshalb wird es ein harter Winter werden.

Schlimmer noch wäre für die Volkswirtschaft ein längerer Stillstand in den Betrieben mit der Folge einer Rezession. Die Industrie ist mit einem Anteil von rund einem Drittel der größte Gasverbraucher und müsste bei einer erheblichen Störung der Gasversorgung zuerst verzichten vor den geschützten privaten Haushalten, von denen jede zweite Wohnung mit Gas heizt. Somit kommt es ab sofort darauf an, an vielen Stellen Gas zu sparen. Dass in Mietwohnungen und Büros die Mindesttemperaturen gesenkt werden, ist folgerichtig. Ein Rückgang um ein Grad spart schätzungsweise 6 Prozent Energie. Allerdings lässt sich schwer überprüfen, ob jede Heizung zu stark aufgedreht ist.

Den Rufen nach einem teuren Gaspreisdeckel sollte die Regierung trotzen. Generelle Preiseingriffe wie etwa auch der Tankrabatt begünstigen selbst jene, die sich die Ausgaben leisten können. Hilfen sollten sich auf ärmere Haushalte beschränken. Denn die steigenden Gaspreise haben einen wichtigen Vorteil für die Energieversorgung: Die Teuerung bringt den Anreiz mit sich, mit diesem knappen Gut sparsam umzugehen, wo immer das möglich ist. Mitunter lohnen sich dann auch Investitionen in Alternativen, vor denen vorher aus Kostengründen zurückgeschreckt wurde.

Die Schuld an der Gasnot trifft jedenfalls nicht die aktuelle Regierung, sondern ist die Folge von Putins Politik. Die früheren Regierungen waren ihm gegenüber und in ihrer Energiepolitik zumindest blauäugig. Im optimistischen Szenario entwickelt sich Deutschland durch diese Krise zu einem Land mit geringeren Abhängigkeiten von einzelnen Ländern, vielfältigen Energielieferanten und mehr Antrieb durch erneuerbare Energien. Um bis dahin die Gasversorgung abzusichern, verbleibt der Regierung vor allem ein hoher Gaspreis als starker Sparanreiz.