Staatliche Investitionspolitik : Finanzpolitik aus der Mottenkiste

Die Idee, staatliche Investitionsprogramme für Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung auf dem Reißbrett zu planen, hat nichts Progressives an sich. Sie erinnert an die Naivität, mit der linke Politiker früher staatliche Investitionslenkung chic fanden.

Der Einsatz expansiver Finanzpolitik in einer schweren Krise ist im Grundsatz weder unter den meisten Ökonomen noch, wie Umfragen zeigen, unter den meisten Wählern umstritten. Allerdings ist der Versuchung von Politikern und Ökonomen entgegenzutreten, den finanzpolitischen Notstand zur Dauerlösung zu erklären und unter dem Deckmantel der Zukunftsvorsorge staatliche Neuverschuldung als permanente Notwendigkeit anzupreisen. Daher hat die Bundeskanzlerin natürlich recht mit ihrer Feststellung, die staatlichen Corona-Hilfen dürften nicht unbegrenzt weiterlaufen.

In vielen Volkswirtschaften, darunter auch in Deutschland, besteht ein erheblicher Modernisierungsbedarf. Aber dieser Bedarf könnte zu einem nicht geringen Teil durch private Investitionen finanziert werden, und dort, wo privates Geld nicht fließt, ließen sich im Zuge einer Konjunkturerholung öffentliche Investitionen zumindest zum Teil auch ohne Schuldenaufnahme finanzieren.

Die gegenwärtig beliebte Idee, langjährige staatliche Investitionsprogramme für Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung auf dem Reißbrett zu planen, hat nichts Progressives an sich. Vielmehr gleicht sie einem Griff in die Mottenkiste. Sie erinnert an die Naivität, mit der linke Ökonomen und Politiker vor einem halben Jahrhundert staatliche Investitionslenkung chic fanden. Manche Investitionsruinen aus der damaligen Zeit stehen noch heute. Staatliche Investitionen sind nicht allein deshalb sinnvoll, weil sie sich günstig finanzieren lassen und weil sie nachvollziehbaren Zwecken dienen.

Der Forderung, der finanzpolitischen Laxheit unserer Tage eine Konsolidierung im nächsten Aufschwung folgen zu lassen, wird gerne entgegengehalten, Deutschland könne sich eine deutlich höhere Verschuldung leisten. Solange Deutschland allein betrachtet wird, ist dies zweifellos zutreffend. Doch viele Befürworter dauerhafter finanzpolitischer Großzügigkeit in Deutschland sähen auch auf europäischer Ebene gerne eine deutlich höhere Verschuldung. Die Bonität der Europäischen Union hängt aber nicht zuletzt an der Bonität Deutschlands, das sich von Europa natürlich nicht abwenden darf. Deutschland darf sich finanziell aber auch nicht überheben.