Geldpolitik : Die Notenbanken riskieren ihr Ansehen

Glaubt man der neuseeländischen Notenbank, geht es der Wirtschaft des schönen Landes prächtig. „Die Beschäftigung befindet sich in der Nähe ihres nachhaltigen Maximums“, schreibt die Royal Bank of New Zealand in einer aktuellen Mitteilung. „Neue Daten, die ein Wachstum der Beschäftigung und der Löhne zeigen, sind erfreulich.“ Und auch auf mittlere Sicht sieht es gut aus: „Niedrige Zinsen und höhere Staatsausgaben werden zu einer Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage beitragen.“

Diese wirtschaftliche Lagebeschreibung findet sich in einem Kommuniqué, mit dem die Royal Bank of New Zealand zur großen Überraschung der Finanzmärkte eine Senkung ihres Leitzinses um einen halben Prozentpunkt auf nur noch 1 Prozent ankündigte. Die Nachricht schickte nicht nur die Anleiherenditen für neuseeländische Staatsanleihen auf neue historische Tiefststände; auch in anderen Regionen sanken die Anleiherenditen. In Deutschland fiel die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen mit minus 0,61 Prozent auf ein Allzeittief.

Gefährlicher Versuch

Die Begründung für die Leitzinssenkung überrascht. Weil die Wirtschaftsdaten eigentlich keinen Grund zur Klage liefern, verweist die Notenbank etwas diffus auf die „unsichere internationale Lage“. Damit akzentuiert die neuseeländische Notenbank einen Trend: Zehn Jahre nach der Finanzkrise treten die Notenbanken wieder zunehmend als Versicherer gegen gesamtwirtschaftliche Großrisiken auf den Plan. Doch der Versuch, durch Regierungen angerichtete Schäden zu minimieren, ist gefährlich. Denn nicht nur droht er die Notenbanken zu überfordern; er gefährdet auch ihre Unabhängigkeit.

Dies lässt sich in den Vereinigten Staaten besichtigen, wo Donald Trump von der Notenbank seit geraumer Zeit eine kräftige Lockerung der Geldpolitik verlangt. In der vergangenen Woche senkte die Fed trotz einer robusten amerikanischen Konjunktur ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. Wer die anschließende Pressekonferenz verfolgte, konnte sehen, wie sich der Fed-Vorsitzende Jerome Powell schwer tat, die Entscheidung nachvollziehbar zu begründen. Powell verwies auf die unter anderem durch die Handelspolitik Trumps entstandenen internationalen Risiken.

Prompt legte Trump mit der Erhebung zusätzlicher Zölle gegen China nach und als die Chinesen mit einer Abwertung ihrer Währung reagierten, wies der Mann im Weißen Haus seine Notenbank darauf demonstrativ hin. Offenbar ist er der Ansicht, mit einer Eskalation des Handelskonflikts die Fed zu weiteren Zinssenkungen veranlassen zu können. An den Finanzmärkten wird dies jedenfalls erwartet.

Unschöner Nebeneffekt

Versicherungen sind gesamtwirtschaftlich häufig sehr sinnvolle Arrangements, aber ihr unschöner Nebeneffekt bleibt die Einladung zum Missbrauch. Was jede Versicherungsgesellschaft aus leidvoller Erfahrung als Versicherungsbetrug von Kunden kennt, erfahren die Notenbanken als gesamtwirtschaftliche Großversicherer: Sie werden von Regierungen ausgenutzt, die auf effiziente Politik verzichten, weil sie davon ausgehen, von den Notenbanken herausgehauen zu werden.

Ausgenutzt werden die Notenbanken auch von Teilnehmern an den Finanzmärkten, die immer weitere geldpolitische Lockerungen mit der Begründung fordern, andernfalls drohten schwere Kurseinbrüche mit unliebsamen Folgen für die Finanzstabilität. Zu allem Überfluss riskieren die Notenbanken mit ihrer Bereitschaft, die Wirtschaft durch geldpolitische Lockerungen gegen Unheil zu versichern, ihr öffentliches Ansehen. Denn ihr Einsatz für die Konjunktur wird ihnen nicht gedankt, weil es einerseits häufig an Verständnis für die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge fehlt, aber andererseits die Nebenwirkungen expansiver Geldpolitik individuell erlebt werden.

Nur durch Schaden wird man klug

Das erfährt gerade die Europäische Zentralbank, deren Präsident Mario Draghi eine geldpolitische Lockerung in Aussicht gestellt hat. Zwar lahmt die Konjunktur in Europa, aber bisher steht keine Rezession ins Haus und die Abweichung der aktuellen Inflationsrate vom Inflationsziel der EZB ist nicht so dramatisch, dass sie eine kräftige geldpolitische Reaktion dringend erforderte. Auch hier ist wie in den Vereinigten Staaten und in Neuseeland der Schluss gestattet, dass die EZB in erster Linie die Wirtschaft gegen globale Risiken absichern will.

Ein Ergebnis ist eine in ihren Extremen außer Rand und Band befindliche und von Verschwörungstheorien und nationalistischen Untertönen nicht freie Debatte über die Folgen niedriger Zinsen für deutsche Sparer. Der EZB kann man nur raten, sich zurück zu halten.

Wenn Deutschland doch in eine Rezession fallen sollte, werden viele Sparer merken, dass sie auch Arbeitnehmer sind. Für die meisten Menschen sind Arbeitseinkommen wichtiger als Kapitaleinkommen. Und die dann unter faulen Krediten ächzenden Banken werden diejenigen sein, die am lautesten nach Hilfe von der EZB rufen. Nur durch Schaden wird man klug, besagt ein Sprichwort. Vielleicht dämmert dann sogar der Bundesregierung, dass auch sie wirtschaftspolitische Verantwortung besitzt.