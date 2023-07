Die Inflationsrate hat ihren Höhepunkt offensichtlich überschritten, aber der Preisdruck bleibt unangenehm hoch. Darum ist eigentlich klar, was die Europäische Zentralbank zu tun hat, wenn sie ihrem Auftrag gerecht werden will.

Nach acht Leitzinserhöhungen in rund einem Jahr nehmen die Diskussionen um ein Ende der straffen Geldpolitik in der Eurozone zu. Eine weitere Leitzinserhöhung in dieser Woche gilt als nahezu sicher, aber wie sich der Zentralbankrat in seiner darauffolgenden Sitzung im September positionieren wird, ist längst Gegenstand einer lebhaften Debatte.

Lässt sich ein optimaler Leitzinspfad im Vorhinein bestimmen, wenn die Geldpolitik, wie Milton Friedman einmal zu Recht feststellte, mit langen und variablen Verzögerungen wirkt? Gefühlt liegt der Zins nach Ansicht auch vieler deutscher Beobachter sehr hoch, aber dieses Gefühl ist trügerisch, weil es auf einem unglücklichen Erwartungsmanagement beruht.

Zunächst hatte die Europäische Zentralbank die Inflation unterschätzt und mit Verzögerung reagiert. Als sie mit Zinserhöhungen begann und klar kommunizierte, dass sie den Kampf gegen die Geldentwertung konsequent führen wolle, stießen diese Ankündigungen gerade in Deutschland vielerorts – in der Finanzszene, unter manchen akademischen Ökonomen und auch bei dem einen oder anderen ehemaligen Geldpolitiker – auf Unglauben. Insofern kam die Kaskade von Leitzinserhöhungen für viele unnötigerweise überraschend.

Die Geldpolitik wirkt allmählich

Eine nüchterne ökonomische Betrachtung würde die Zinspolitik ins Verhältnis zur (erwarteten) Inflationsrate setzen. Und da zeigt sich, dass im Verhältnis zum sehr starken Anstieg der Inflationsrate der Leitzins bisher keineswegs drastisch gestiegen ist. Wie weit muss er noch steigen?

Auf der Habenseite der Geldpolitik steht eine allmählich zunehmende Wirkung der Geldpolitik, die über Kreditverteuerungen in der Wirtschaft, eine rückläufige Bilanzsumme der EZB und ein stark rückläu­figes Wachstum der Geldmenge dämpfend auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wirkt. Diese Wirkungen dürften noch längere Zeit fortdauern.

Der Geldpolitik ist es auch gelungen, die Inflationserwartungen der Menschen einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Viele Menschen rechnen nicht mit einer raschen Rückkehr der Inflationsrate auf die Zielmarke von zwei Prozent, aber auch in einer Zeit, in der die ­Inflationsrate rund zehn Prozent betrug, war keine Furcht vor einer verheerenden Hyperinflation vernehmbar. Nicht vergessen werden darf auch der Wechselkurs: Seit dem Herbst 2022 hat der Euro gegenüber dem Dollar um mehr als zehn Prozent aufgewertet, was dämpfend auf die Einfuhrpreise wirkt.

Der Preisdruck bleibt unangenehm

Vieles geht somit in die richtige Richtung, aber das Ziel bleibt noch fern. Die Inflationsrate hat im laufenden Zyklus ihren Höhepunkt zwar offensichtlich überschritten, doch bleibt der Preisdruck trotz einer nur verhaltenen Konjunktur unangenehm hoch. Er lässt sich am ehesten anhand der sogenannten Kernrate identifizieren, in der die besonders schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel nicht enthalten sind. Sie liegt mit rund fünf Prozent deutlich über dem Inflationsziel, das nach den aktuellen – aber sehr unsicheren – Prognosen erst im Jahre 2025 erreicht werden dürfte.

Zum Preisdruck trägt ein auch aus demographischen Gründen robuster Arbeitsmarkt bei. Zu den wortmächtigsten Befürwortern einer weiterhin straffen Geldpolitik gehören zurzeit Ökonomen des Internationalen Währungsfonds. Das war nicht immer so. Heute argumentieren Vertreter des Fonds, weitere Leitzinserhöhungen seien notwendig, um eine Verfestigung der Inflation oberhalb von zwei Prozent zu verhindern.

Bemerkenswert erscheint zudem, dass trotz der Leitzinserhöhungen im vergangenen Jahr das Wirtschaftswachstum in der Euro-Peripherie deutlich über dem Wirtschaftswachstum in Deutschland lag. Und auch in der ersten Hälfte des laufenden Jahres entwickelte sich die Wirtschaft in Italien und in Spanien besser als die deutsche. Die Peripherie scheint mit den höheren Zinsen besser umgehen zu können als gerade von deutschen Finanzkreisen erwartet.

Auf dem EZB-Forum in Sintra wurde die Frage des künftigen Zinspfads in zahlreichen informellen Gesprächen (aus denen nicht mit Quelle zitiert werden darf) diskutiert. Eine dort geäußerte Idee verdient vielleicht Aufmerksamkeit. Demnach sollte die EZB ihre Zinserhöhungen erst nach einem Fall der Kernrate in drei aufeinanderfolgenden Monaten einstellen. Auf der Basis der aktuellen Prognosen bedeutete dies: Die Falken – also die Vertreter einer straffen Geldpolitik – müssten weiterhin für steigende Zinsen sorgen. Aber ihr Aufwärtsflug könnte irgendwann im Herbst ein Ende finden.