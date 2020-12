Wirtschaftsverbände : Das Virus und die Lobby

Es ist an der Zeit, über die Rolle der Unternehmensverbände in der Corona-Krise zu reden – und über ihr Talent, die eigene ökonomische Perspektive durch kurzsichtiges Lobbying nachhaltig zu schädigen.

Ja, es stimmt: Auch die Bevölkerung als Ganzes ist in der Pandemiebekämpfung müde geworden, und die Politik hat über den Sommer manches verschlafen, was als Vorbereitung auf den Viren-Winter sinnvoll gewesen wäre. Aber es stimmt eben auch, dass die späte und unentschlossene Reaktion auf das Anrollen der zweiten Corona-Welle nicht zuletzt mit dem Druck zu tun hat, den maßgebliche Interessenvertreter auf die Regierungen in Bund und Ländern ausgeübt haben.