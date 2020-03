Wirtschaftliche Folgen : China ist in der Corona-Krise ohne Schutzschirm

Ein Arbeiter in einem Schutzanzug steht vor einem Hotel in Peking, das zu einem Quarantäne-Ort für Reisende aus Übersee umgebaut wurde. Bild: dpa

In der Coronavirus-Krise haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Zum ersten Mal gibt es außerhalb Chinas mehr Infizierte als innerhalb des Landes. Doch während sich die Führung in Peking im Sieg über die Seuche sonnt, zeichnet sie ein dramatisches Bild der Wirtschaft. Dennoch hat sie bisher kein großes Konjunkturpaket geschnürt. Vergleichbare Ankündigungen nahezu unbegrenzter Hilfen wie in den Vereinigten Staaten oder seitens der Bundesregierung gibt es in China bisher nicht. Das erstaunt.

Dass die chinesische Wirtschaft an Fahrt verlieren würde, war zu erwarten, nachdem die Regierung das Land für Wochen lahmgelegt hatte. Die Vollbremsung, die die 13 Billionen Euro große Wirtschaft hingelegt hat, löst aber nun die Sorge aus, es könnte weit schwieriger sein, den Tanker wieder zu starten, als ihn zu stoppen. Nachdem Ende Januar alle Fabriken geschlossen und das Milliardenvolk in Quarantäne war, schrumpfte der Autoabsatz um vier Fünftel. Seit Jahresbeginn wurde an 30 Tagen in dem riesigen Land, das 130 Millionenstädte zählt, nicht eine Wohnung verkauft. Chinas Industrie, gern als „Fabrik der Welt“ bezeichnet, hat in den ersten beiden Monaten ein Fünftel weniger hergestellt als vor einem Jahr. Das Land hat zuletzt praktisch nur noch das Virus exportiert.