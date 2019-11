Bauvorhaben und Infrastruktur : Bayern und seine Schwächen

Hinter den Häusern und Kirchen der Innenstadt in München sind am Morgen die Berge sichtbar. Bild: dpa

Die eigene Regierungsarbeit in gutem Licht erscheinen zu lassen gehört zu den Aufgaben eines Politikers. Markus Söder, seit einem Jahr Ministerpräsident von Bayern, erledigt diesen Teil seines Auftrags mit Eifer. Wo immer der CSU-Politiker auftritt, vergisst er nicht zu erwähnen, dass Bayern bundesweit vorn liege. Ob Bildung oder Wirtschaft, überall könne die gesamte Republik vom südlichen Bundesland lernen. So gut steht es um den Freistaat und seinen Landesvater, dass führende Unionspolitiker Söder gar als Kanzlerkandidat ins Spiel bringen. Er selbst wehrt ab – und macht doch von sich reden. Unvergessen ist sein Sommerinterview, in dem er sagte, Klimaschutz müsse ins Grundgesetz.

Allerdings sollte Söder, der sich verbal an die Spitze so mancher Bewegung stellt, erkennen, dass auch in Bayern die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Das zeigt sich insbesondere an wichtigen Verkehrs- und Infrastrukturprojekten. Bayern ist Reise- und Urlaubsland. Im Sommer wie im Winter sind seine Autobahnen verstopft.

Doch wie im Rest der Republik regt sich in Bayern gegen die großen Bauvorhaben Widerstand. Am heftigsten sind die Proteste am Alpenrand. Zwischen Salzburg und München, wo heute die Züge mit 80 Stundenkilometern durch die beschauliche Berglandschaft zuckeln, soll eine Hochgeschwindigkeitsstrecke für zeitgemäße Personen- und Güterbeförderung sorgen. Die geplante zweigleisige Bahntrasse durch das Inntal ist der deutsche Teil des Brennertunnels, dem teuersten Infrastrukturprojekt der Europäischen Union.

Großprojekt zweite Stammstrecke

Während in Italien und Österreich längst gebaut wird, haben sich in Oberbayern mehr als ein Dutzend Bürgerinitiativen formiert, die analog zum Stuttgarter Bahnhofsbau vom „Inntal 21“ sprechen. Bayerns Politiker lassen sie gewähren. Dabei könnte die Route über den Brennerpass vom stark wachsenden Lastwagenverkehr erheblich entlastet werden, wenn mehr Verkehr auf die Schiene verlagert würde. Schon heute leiden die Anwohner an der Brennerautobahn unter den Staus und den Abgasen der Lastwagenkarawanen. Weil die Planungen noch im Anfangsstadium stecken, ist absehbar, dass es die neuen Gleise frühestens 2037 geben kann – zehn Jahre nach Fertigstellung des Brennertunnels.

Oft pocht der Freistaat auf einen Sonderstatus gegenüber anderen Bundesländern. Da werden dann Stromtrassen politisch verhindert, um Bayerns Wiesen und Wälder zu schonen. Um 50 Kilometer Leitungen durch Unterfranken zu sparen, müssen dafür in Hessen 250 Kilometer gebaut werden – zu Lasten des Steuerzahlers.

Ausgerechnet in der bayerischen Landeshauptstadt droht ein verkehrspolitisches Desaster, das bald womöglich den Vergleich mit dem Berliner Flughafen nicht mehr scheuen muss. Die Rede ist von der sogenannten zweiten Stammstrecke. Die erste S-Bahn-Strecke in München, gebaut zu den Olympischen Spielen 1972, ist eines der berüchtigten Nadelöhre im deutschen Schienennetz. Ihre Kapazität reicht für den heutigen Berufsverkehr längst nicht mehr aus. In keiner deutschen Region sind so viele Pendler unterwegs, noch dazu steigt die Einwohnerzahl in München und Umgebung rapide an.

Kein Platz für kostspielige Kirchturmspolitik

Gut 15 Jahre diskutierten Landespolitiker, Stadträte und Bürger über den Bau einer zweiten S-Bahn-Strecke, die die Stadt ebenfalls in Ost-West-Richtung mit einem kilometerlangen Tunnel durchschneidet. Um das Dilemma eines Streckennetzes mit nur einer zentralen Hauptachse zu lösen, fordern Verkehrsfachleute für München eine Ringstruktur mit genügend Umsteigemöglichkeiten wie in anderen deutschen Metropolen. Inzwischen laufen jedoch die Arbeiten auf Hochtouren, werden zwei Millionen Kubikmeter Erdaushub und Tunnelausbruch für die neue S-Bahn-Röhre bewegt, und manchem Politiker schwant, dass die kalkulierten Kosten, die während der langen Planungszeit von 600 Millionen Euro auf 3,84 Milliarden Euro stiegen, bei weitem nicht ausreichen werden.

Der Freistaat hat der Deutschen Bahn die Gesamtfinanzierung garantiert und auch den Bundesanteil von 1,55 Milliarden Euro vorgeschossen. Zwar kann er sich das Geld aus dem Bundes-Fördertopf später zurückholen, aber einstweilen fehlt es für viele andere Verkehrsprojekte. Auch in einem reichen Bundesland wie Bayern ist heute kein Platz für eine kostspielige Kirchturmspolitik.

Viele große Vorhaben laufen im südlichen Bundesland ähnlich zäh wie im Rest der Republik. Manches ließe sich gleichwohl ändern. Zum Beispiel könnte der Wohnungsnotstand in München gelindert werden, wenn die Genehmigungsverfahren beschleunigt würden. In Hamburg werden Bauvorhaben zügiger bewilligt. Söder, der für den Freistaat, den Klimaschutz und sich selbst warme Worte übrig hat, darf gern auch die kleinen Aufgaben mit ebenso großem Eifer angehen. Bayerns Bürger würden es ihm danken.