Der Chemiekonzern BASF und sein norwegischer Konkurrent Yara prüfen den Bau einer gemeinsamen Ammoniak-Anlage an der amerikanischen Golfküste. Die Meldung, kaum ein paar Tage alt, wäre in normalen Zeiten keine Erwähnung wert. Unternehmen überlegen ständig, wo sie ihre Geschäfte ausbauen. Bei Lichte betrachtet geht es bei diesem Projekt aber gar nicht um Wachstum. Die Ammoniak-Produktion am Stammsitz Ludwigshafen hat der Konzern nämlich erst kurz zuvor geschlossen. Damit ist in Deutschland kein Geld mehr zu verdienen. Die Gaspreise sind schlicht zu hoch.

2600 Stellen hat BASF – einer der größten Gasverbraucher des Landes – schon im Februar gestrichen. Aber auch das könnte nicht reichen. Am Mittwochabend musste der weltgrößte Chemiekonzern seine ohnehin moderaten Erwartungen für dieses Jahr weiter senken. Der Umsatz könnte demnach im Jahresvergleich um mehr als 10 Milliarden auf 73 Milliarden Euro fallen, der Gewinn von 6,5 Milliarden auf bis zu 4 Milliarden Euro abrutschen.

Der BASF-Vorstand und sein streitbarer Vorsitzende Martin Brudermüller sind nicht die einzigen, die mit ihren Erwartungen erheblich daneben liegen. Lanxess, Evonik, DSM, Croda, Clariant – reihenweise mussten Chemiekonzerne in Europa schon ihre Prognosen senken.

Die Entwicklung im Vorjahr hat viele getäuscht

Der chemischen Industrie fehlen schlicht die Aufträge. „Derart schwache Absatzmengen haben wir lange nicht erlebt, über solch einen langen Zeitraum vielleicht noch nie“, sagte Evonik-Chef Christian Kullmann. Fast alle großen Abnehmerbranchen haben Probleme: die Inflation drückt die Laune in der Konsumgüterindustrie, in der Bauindustrie brechen die Aufträge weg, selbst in der noch gut laufenden Autoindustrie schlagen sich die pessimistischen Erwartungen bereits in der Einkaufsstrategie nieder. Zu all dem macht den Chemiekonzernen die Konjunktur in China zu schaffen. Die Geschäfte auf dem mit Abstand größten Chemikalienmarkt der Welt erholen sich viel langsamer als erwartet.

Die Entwicklung im Vorjahr hat viele getäuscht. Die Kassandrarufe von Brudermüller, die Warnungen aus der Branche vor Wegzug und Deindustrialisierung, schienen so gar nicht zu den munter steigenden Umsätze zu passen. Dazu muss man wissen: bis Sommer 2022 haben viele Kunden aus der Industrie mit Blick auf die gestörten Lieferketten trotz der schwachen Nachfrage ihre Lager gefüllt, aus Angst sie könnten nicht mehr produzieren. Im Zuge dieser Käuferpanik konnte die Chemieunternehmen ihre Verkaufspreise weiter erhöhen, obwohl die Produktion tatsächlich schon rückläufig war. Schon im ersten Quartal sind die Verkaufspreise aber kaum noch gestiegen. Erstmals seit zwei Jahren lagen deshalb die Erlöse der deutschen Chemieindustrie deutlich – um 8,2 Prozent – unter Vorjahresniveau.

Der Druck steigt schneller als anderswo

Zur Zeit bauen die Kunden ihre Lager ab und bestellen nicht nach. Wann dieser Abverkauf endet, ist die große Unbekannte in den Modellrechnungen der Industrie. BASF hofft, dass sich die Abschwächung nicht fortsetzen wird. Der Branchenverband VCI teilt diese Einschätzung nicht: „Die Hoffnung auf eine allmähliche Erholung im zweiten Halbjahr besteht nicht mehr“.

Die schwache Nachfrage macht der chemischen Industrie in Deutschland wegen der hohen Gas- und Strompreise besonders zu schaffen. Der Druck auf die Margen steigt deshalb schneller als anderswo. Zu den strukturellen Problem kommen jetzt also noch konjunkturelle – das wird nicht ohne Auswirkung auf die Ertragskraft und die Investitionsentscheidungen bleiben. In einer Umfrage von Deloitte äußerten kürzlich zwei Drittel der befragten Manager aus der chemischen Industrie die Sorge, das europäische Chemiegeschäft werde dauerhaft zurückgehen. Wer so denkt, investiert woanders.

Um den Umbau hin zu einer klimaneutralen Produktion in der EU zu meistern, braucht es aber starke Unternehmen, keine geschwächten. Die Transformation erfordert schließlich Investitionen wie noch nie in so kurzer Zeit. Die Europäischen Hersteller müssen Milliarden in einen Markt pumpen, den es noch gar nicht gibt, in Produktionsanlagen, die so noch nie gebaut wurden.

Dazu ist heute noch gar nicht klar, woher und zu welchen Preisen die enormen Mengen an grünem Strom und grünem Wasserstoff kommen werden, ohne die dieser Umbau nichts wird. Mit schwachen Unternehmen wird diese Transformation in Europa nicht gelingen. Die Chemieindustrie hat zu laut gejammert, das Schlimmste ist gar nicht passiert? Dieses Urteil könnte verfrüht gewesen sein.