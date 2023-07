Zu den Konstanten politischer Selbsttäuschung gehört die Überzeugung mancher sich selbst als liberalkonservativ, kon­servativliberal oder wertkonservativ wahrnehmender Zeitgenossen, mit einer Unterstützung der AfD befinde man sich heute in der Tradition einer früheren CDU etwa zu Zeiten Helmut Kohls. Wie sehr diese Wahrnehmung täuscht, zeigen unter anderem die europapolitischen Positionen der AfD, die mit dem Europa Helmut Kohls wenig zu tun haben. Gerade weil Kohl ein Patriot reinsten Wassers war, wusste er um das Übel eines neuen Nationalismus in Europa.

Zu den Fundamenten nicht nur des wirtschaftspolitischen Erfolgs der Bundesrepublik Deutschland in der Nachkriegszeit gehört die Überzeugung, ein Bestandteil des Westens zu sein, was eine enge Verbindung zu den USA ebenso einschließt wie eine Beteiligung an einer europäischen Integration.