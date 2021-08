Hanks Welt : Schröpft die Reichen!

Lassen sich mit dem Versprechen von Steuererhöhungen Wahlen gewinnen? Es gibt dazu ein bizarres Beispiel der jüngeren Geschichte: Vor der Bundestagswahl 2005 hatte Angela Merkel, die damals zum ersten Mal antrat, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte angekündigt. Die SPD war strikt dagegen. Am Ende wurde Merkel Bundeskanzlerin, und die Mehrwertsteuer wurde um drei Prozent erhöht. Spott ergoss sich über die Sozialdemokraten, weil sie der Gleichung zwei plus null macht drei zugestimmt hatten.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mein Beispiel ist die Ausnahme geblieben: Der Normalfall ist seit Langem, dass die linken Parteien Steuererhöhungen für die Reichen ankündigen. Und dass ihnen dies noch nicht einmal die potentiellen Profiteure danken. Ich habe mir den fiskalpolitischen Teil der Wahlprogramme linker Parteien in Deutschland (SPD, Grüne, Linke) seit 2009 angesehen. Stets sollen die Reichen stärker zur Kasse gebeten, die Mittelschicht und die Ärmeren dagegen entlastet werden: mal über einen höheren Spitzensteuersatz, mal über eine Vermögenssteuer, mal über eine höhere Erbschaftsteuer, mal alles zusammen. Mehr Umverteilung von oben nach unten, um die Ungleichheit der Einkommen zu lindern, so lauten die Signale.

Das strategische Kalkül der Linken geht so: Die Reichen sind Minderheit, alle nicht so Reichen sind Mehrheit, bei der das Umverteilungsversprechen auf fruchtbaren Boden fallen müsste. Die Wähler hat das nicht überzeugt. Die Unterstützung der SPD ist seit 2005 von 34 Prozent auf 20 Prozent 2017 geschrumpft. Derzeit stagniert die SPD bei 16 Prozent. Die Ergebnisse der Partei „Die Linke“ wurden einstellig. „Die Ausrichtung der Wahl auf Steuerthemen hat sich für die Oppositionsparteien nicht ausgezahlt“, schrieb Renate Köcher, die Chefin des Allensbacher Instituts für Demoskopie, 2013 in der F.A.Z. Es mag hinzukommen, dass die SPD in drei von vier Merkel-Regierungen als Juniorpartnerin nichts von dem durchzusetzen vermochte, was sie versprochen hatte.

Die Gewinner und Verlierer der Wahlprogramme

Da verwundert es schon, dass im laufenden Wahlkampf die Linksparteien der Steuerpolitik abermals viel Platz einräumen. Während die Union Steuersenkungen ankündigt und – erkennbar unredlich – weder Verschuldung noch Staatsausgaben einschränken will, sondern weitere öffentliche Investitionen verspricht, scheinen die Linken aus der Vergangenheit nichts gelernt zu haben. Würden deren Programme umgesetzt, müsste ein Ehepaar mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 300.000 Euro künftig mit deutlich weniger Geld auskommen: Jährliche Einbußen von 12.000 Euro sind es bei SPD und Grünen. Unfassbare 190.000 Euro will die Linke dem Paar wegnehmen, was vor allem aus der Einführung einer konfiskatorischen Vermögenssteuer resultiert. Zugleich wäre ein Ehepaar mit zwei Kindern in den unteren Einkommensschichten bessergestellt als heute: Ihnen stünden bei einem Bruttoeinkommen von 40.000 Euro jährlich rund 3300 (Grüne), 4000 (SPD) oder sogar 5100 (Linke) Euro mehr im Jahr zur Verfügung. Das sind Rechnungen des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), die beweisen, dass es auch 2021 möglich ist, Gewinner und Verlierer der Wahlprogramme zu identifizieren.