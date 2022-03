Folgen des Ukraine-Kriegs : Nun bröckelt auch der Kohleausstieg

Durch den Krieg in der Ukraine rückt die Versorgungssicherheit in den Fokus. Nach der Kernkraft fällt nun ein weiteres grünes Tabu. Erste Kohlekraftwerke sollen nach Informationen der F.A.Z. länger am Netz bleiben.

Nach der Diskussion um die Verschiebung des Atomausstiegs gibt es auch Überlegungen, den Betrieb von Kohlekraftwerken auszudehnen. So will der Versorger Steag wegen der Engpässe und hohen Strompreise einige Anlagen länger im Netz belassen als geplant. Hintergrund der politischen Neubewertung ist die Energieabhängigkeit von Russland. Darauf will die Bundesregierung reagieren, auch wenn es noch keine Gesetzesänderungen zum modifizierten Atom- oder Kohleausstieg gibt. Zudem wurde am Mittwoch bekannt, dass Berlin zur Beruhigung des Ölmarkts einen Teil der nationalen Ölreserve freigegeben hat. Verpflichtende Kohle- und Gaslager will die Bundesregierung erst noch aufbauen.

Zum Weiterbetrieb der Kraftwerke sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch: „Kurzfristig kann es sein, dass wir vorsichtshalber, um vorbereitet zu sein für das Schlimmste, Kohlekraftwerke in der Reserve halten müssen, vielleicht sogar laufen lassen müssen.“ Auf die Frage, ob Sicherheit vor Klimaschutz gehe, antwortete der Grünen-Politiker: „Im Zweifel ist das so.“ Zuvor hatte schon Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gesagt, die mögliche Verschiebung des Kohleausstiegs, sei „der Preis, den auch wir zahlen für diesen Krieg von Herrn Putin“.