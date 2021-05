E-Fuels : Können sie den Verbrenner retten?

Aktualisiert am

Ralf Diemer hat eine Mission: die Rettung des Verbrennungsmotors. E-Fuel-Alliance heißt der Verband, dessen Geschäftsführer der Lobbyist aus Schwaben ist. In der breiten Öffentlichkeit ist die Initiative bisher kaum bekannt, was kein Wunder ist, schließlich wurde sie erst im vergangenen Jahr gegründet. Aber in der E-Fuel-Alliance haben sich mehr als 130 Unternehmen versammelt.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mit von der Partie sind etwa der Konzern Exxon-Mobil („Esso“) und andere Unternehmen der Mineralölwirtschaft. Verbandsmitglieder sind auch der Energietechnikhersteller Siemens Energy und Autozulieferer wie Elring-Klinger, Mahle, ZF Friedrichshafen und Webasto. Organisiert wird die E-Fuel-Alliance vom Beratungsunternehmen des früheren Hamburger Bürgermeisters Ole von Beust (CDU).