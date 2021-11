Größtes Gesundheitsamt : Kölscher Corona-Wächter

Die vierte Welle der Corona-Seuche schwappt über Deutschland, mit Rekordzahlen bei den Ansteckungen und alarmierenden Berichten aus den Kliniken. Haben die Politiker, von denen zum Infektionsschutz außer frommen Appellen an die nach wie vor Millionen von Ungeimpften wenig zu hören ist, vor dem Virus kapituliert? Haben sich die Behörden, die es häufig der seuchenmüden Bevölkerung überlassen, ob sie sich an Abstands-, Masken- und Zugangsregeln hält, dem Kontrollverlust ergeben? Wenn Johannes Nießen über die Lage spricht, hört sich das nicht ganz so hoffnungslos an. Schon deshalb lohnt es sich, in diesen Tagen mit dem Mann mit der leisen Stimme zu reden, der das größte Gesundheitsamt der Republik leitet.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Das steht nicht in Berlin, nicht in Hamburg und auch nicht in München, sondern in Köln, der viertgrößten deutschen Stadt. In den drei anderen Millionenstädten sind die Gesundheitsämter entweder bezirksweise organisiert oder die Aufgaben sind auf verschiedene Unterbehörden verteilt. In Köln dagegen laufen die Fäden im spärlich eingerichteten Büro von Johannes Nießen zusammen, im dritten Stock eines früheren jüdischen Kaufhauses, dessen Besitzer von den Nazis enteignet wurden. Von außen ist das Gebäude stattlich, Jugendstil. Innen ist es sachlich, Amtsstubencharme. Auf dem Bürgersteig davor stehen die Leute Schlange für Tests und Impfungen, beides gibt es im Erdgeschoss. Das Gesundheitsamt steht am Neumarkt, mitten in der Stadt. Gerade werden dort die Buden für einen der Kölner Weihnachtsmärkte aufgebaut, sonst ist der Platz vor allem unter Drogendealern und ihren Kunden beliebt.