Rentenpolitik : Die Verdrängung des demographischen Wandels

Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien hat 177 Seiten. Davon sind gerade einmal zwei Seiten dem Thema Alterssicherung und Renteneintritt gewidmet. Warum würdigen die neuen Koalitionäre diesem Thema noch nicht einmal anderthalb Prozent ihres gewichtigen Werkes? Immerhin lassen wir uns allein die gesetzliche Rentenversicherung jeden zehnten Euro unserer Wirtschaftskraft kosten; die Rentnerinnen und Rentner machen 22 Prozent der Bevölkerung und 30 Prozent der Wahlberechtigten aus.

Liegt es daran, dass alles in Butter ist mit der Alterssicherung in Deutschland und wir uns daher ganz auf den Klimaschutz konzentrieren sollten? Die Bürgerinnen und Bürger scheinen das nicht so zu sehen. Laut Bundeszentrale für politische Bildung haben 37 Prozent der Befragten große und 31 Prozent gewisse Sorgen über ihre Alterssicherung, lediglich 33 Prozent haben geringe oder gar keine Sorgen.