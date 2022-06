Koalitionsstreit : Grüne und FDP ringen um ein Verbrennerverbot

Am Mittwochabend soll der Koalitionsausschuss entscheiden, wie sich die Bundesregierung in der nächsten Woche zum Verbrennerverbot positioniert. Am Dienstag sollen sich die Umweltminister in Luxemburg darauf und weitere große Teile des Klimapakets einigen. Die Position der Bundesregierung könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Schließlich gibt es noch eine Reihe anderer Staaten, die sich gegen das von der Kommission vorgeschlagene Verbot von Verbrennungsmotoren 2035 aussprechen. Umso größer war am Mittwoch die Nervosität in Berlin. Die Grünen kritisierten die FDP heftig. Deutschlands Ruf als verlässlicher Partner in Europa stehe auf dem Spiel, wenn die Bundesregierung das Aus für den Verbrenner 2035 nicht mittrage.

In der Europäischen Union gerate damit die Zustimmung zu den Vorschlägen der EU-Kommission für eine klimafreundliche Verkehrspolitik ins Rutschen. Das gesamte „Fit-for-55“- Klimapaket vom Juli vergangenen Jahres werde belastet.

Die Umweltministerin steht auf Seiten der Kommission

Die Federführung für die deutsche Position hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Sie will den Vorschlag der Kommission unterstützen, von 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zuzulassen. Die „gesamte Bundesregierung“ habe sich im März auf diese Linie geeinigt, hob Lemke hervor. Eine entsprechende Weisung, die der F.A.Z. vorliegt, war auch mit dem Finanzministerium abgestimmt. In Brüssel hat der deutsche Botschafter diese Position in den vergangenen Wochen auch so vertreten.

Am Dienstag hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dann jedoch gesagt, dass „ich in der Bundesregierung, dass wir in der Bundesregierung dieser Rechtssetzung nicht zustimmen werden.“ Vorausgegangen war eine intensive öffentliche Diskussion über das Verbrennerverbot, nachdem das Europaparlament dem Verbot im Jahr 2035 in der Woche nach Pfingsten schon zugestimmt hatte. EU-Parlament und Ministerrat entscheiden in dieser Sache gleichberechtigt.

Die Äußerungen Lindners waren so interpretiert worden, dass er eine Enthaltung Deutschlands erreichen will. Für das Umweltministerium ist das keine Option. Diejenigen, die auf eine Zustimmung im Ministerrat dringen, verweisen darauf, dass der Kurs auch mit dem Bundeskanzleramt abgestimmt sei. Für Kanzler Scholz (SPD) würde es einen Gesichtsverlust bedeuten, wenn Deutschland seine Haltung ändere, den Vorschlag „mit allen vorgelegten Ausgestaltungselementen“ zu unterstützen.

Die französische Ratspräsidentschaft dringt auf eine schnelle Einigung

Außerdem würde man damit der französischen Ratspräsidentschaft „in die Parade fahren“, die die Verhandlungen führt und mit aller Macht darauf dringt, dass es vor dem Ende ihre Amtszeit Ende Juni eine Einigung gibt. Wenn sich Deutschland enthalte, bestehe das Risiko, dass der Kommissionsvorschlag zu einer klimafreundlichen Ausrichtung des Verkehrs nicht die erforderlichen Stimmen erhalte. Es sei zu befürchten, dass dann auch andere Staaten nicht mehr mitmachten.

Tatsächlich gibt es im Ministerrat mit Italien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei schon eine Gruppe, denen ein Verbrennerverbot 2035 zu weit geht. Gemeinsam mit Deutschland hätten sie die nötige Sperrminorität, um den Vorschlag zu blockieren. Dafür ist es irrelevant, ob Deutschland dagegen stimmt oder sich enthält.

Hinzu kommt, dass der Vorschlag für das Verbrennerverbot eng mit den anderen Gesetzesvorschlägen aus dem Klimapaket verknüpft ist. Eine Blockade dieses einzelnen Vorschlags hat insofern durchaus Auswirkungen auf das gesamte Klimapaket. Wegen der Komplexität des EU-Klimapakets laufen die Vorbereitungen derzeit auf Hochtouren. Am Mittwoch verhandelten die EU-Botschafter stundenlang. Am Freitag und eventuell auch Samstag soll es weitere Gespräche geben.

Lindner und sein Parteikollege Verkehrsminister Volker Wissing wehren sich insbesondere dagegen, dass Verbrenner nach 2035 auch mit CO2-neutralen E-Fuels nicht genutzt werden können. Man brauche Technologieoffenheit, fordern sie. Befürworter des Vorschlags verweisen darauf, dass die E-Fuels zur Dekarbonisierung von Flug- und Schiffsverkehr benötigt würden. Auch für Fahrzeuge wie Krankenwagen oder Müllwagen solle die Betankung mit E-Fuels möglich bleiben.