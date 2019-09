Aktualisiert am

Koalition will 40 Milliarden Euro für Klimaschutz ausgeben

Bis 2023 : Koalition will 40 Milliarden Euro für Klimaschutz ausgeben

Schon vor der Sitzung des Klimakabinetts sickern Eckpunkte durch: Bis 2023 sollen mindestens 40 Milliarden Euro in das Klimaschutz-Paket investiert werden – ohne dabei neue Schulden zu machen.

Die von Union und SPD geplanten Klimaschutz-Instrumente summieren sich nach Informationen aus der Koalition in den kommenden vier Jahren auf ein Volumen von 40 Milliarden Euro oder mehr. Das sagte ein mit den Beratungen der Partei- und Fraktionschefs vertrauter Vertreter der Koalition am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Zur Finanzierung werde unter anderem ein Preis für den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) eingeführt. „Man ist sich einig, dass man da etwas macht, aber die Ausgestaltung ist noch offen. Es ist bislang auch noch kein Preis für eine Tonne CO2 vereinbart.“

Unions-Fraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) sagte der Nachrichtenagentur Reuters, trotz der Konjunktureintrübung wolle man weiter keine neuen Schulden machen. „Das muss das Ziel sein“, sagte er Reuters. Es gebe andere Wege der Finanzierung.

Ärmere Haushalte sollen entlastet werden

Die Spitzen der Koalition hatten am Freitagabend über fünf Stunden im Kanzleramt beraten. Für den kommenden Donnerstagabend und damit einen Tag vor dem Klimakabinett ist ein drittes Treffen zur Vorbereitung der Klimabeschlüsse angesetzt. In der Koalition wird den Informationen zufolge angestrebt, das Klimapaket am Freitagmittag der Öffentlichkeit vorzustellen. Es herrsche Zuversicht, dass dies gelingen werde. Verschiedene Maßnahmen sollen dazu dienen, dass Deutschland die für 2030 gesetzten Klimaziele wie die Reduzierung des CO2-Ausstoßes erreicht.

Die SPD war schon im Vorfeld von der ursprünglichen Idee einer CO2-Steuer abgerückt und hatte damit den Weg für eine Einigung in diesem Punkt freigemacht. Die Union will einen CO2-Preis über den Verkauf von Rechten zum CO2-Ausstoß. Diese Rechte müssten von Großhändlern etwa von Benzin, Heizöl oder Gas erworben werden. Der Staat soll zudem die jährliche Ausgabe verknappen. Unterm Strich würde dies ähnlich wie eine Steuer wirken und fossile Brennstoffe verteuern.

Differenzen gab es noch über den Weg, wie im Gegenzug gerade ärmere Haushalte entlastet werden sollen. Unions- und SPD-Vertreter sagten nun übereinstimmend, die von Sozialdemokraten zunächst geplante Rückgabe an die Bürger über eine pauschale Geld-Prämie werde es wohl so nicht geben. „Wir werden uns über etwas, was praktisch nicht funktioniert, hoffentlich nicht streiten“, sagte Unions-Fraktionsvize Nüßlein. Stattdessen richtet sich den Koalitionskreisen zufolge das Augenmerk eher auf eine Senkung der Strompreise.

Weitere Finanzspritzen im CO2-Sektor

Strom soll bis 2030 zu 65 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommen. Zuletzt war der Ausbau gerade der Windkraft aber dramatisch eingebrochen, der Widerstand gegen neue Windparks wächst. Wie der Ausbau wieder in Schwung gebracht werden könne, ist den Informationen zufolge in der nächtlichen Runde der Koalition strittig gewesen. In der Union werde weiter auf Abstände zwischen Windrädern und Gebäuden gedrungen, die nach Ansicht der SPD allerdings die Windenergie weiter bremsen würden. Ohne den Ausbau würden die Klimaziele aber nicht zu erreichen sein.

Mehr zum Thema 1/

Für den Verkehrssektor diskutiert werden den Informationen zufolge Finanzspritzen etwa zum Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur, Prämien für Elektroautos sowie auch Geld für Moore, die CO2 binden. Andere Förderelemente sähen beispielsweise die Unterstützung für eine frühzeitige Umrüstung von Heizungen vor, bevor eine Verschärfung der Richtlinien einen Austausch erforderlich mache. Bei der Finanzierung spielten auch eine Veränderung der Kfz-Steuer und eine Erhöhung der Abgabe für Flugzeugtickets eine Rolle.