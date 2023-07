Aktualisiert am

Fachlich sieht Jochen Werner Gesundheitsminister Lauterbach als kompetent für eine Reform an. Der Föderalismus aber verhindere einen großen Wurf. Bild: dpa

Herr Professor Werner, Sie sind HNO-Professor und Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik Essen. Das ist ein großes Haus mit 8000 Mitarbeitern und mehr als 55.000 stationären Patienten im Jahr. Was halten Sie von der Krankenhausreform, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD angestoßen hat?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Ein grundlegender Umbau der deutschen Krankenhauslandschaft ist lange überfällig, viele von Lauterbachs Ideen sind goldrichtig. Aber so wie sich schon viele seiner Vorgänger an den verhärteten Strukturen die Zähne ausgebissen haben, zuletzt Jens Spahn von der CDU, so droht auch der jetzige Minister krachend zu scheitern. Davon bin ich überrascht und auch enttäuscht.