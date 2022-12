Finanznot im Gesundheitswesen : Kliniken warnen vor der nächsten Behandlungslücke

Gerade bereitet die unzulängliche medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen große Sorgen, da steht möglicherweise schon die nächste Behandlungslücke vor der Tür. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) befürchten, dass die prekäre Finanzlage im Gesundheitssystem zu Mängeln in der Patientenbetreuung führen könnte. Es bestehe „die Sorge, dass bedarfsnotwendige Versorgungsstrukturen aufgrund fehlender Finanzierung wegbrechen“, heißt es in den Gemeinsamen Grundpositionen des GKV-Verbands und der DKG zu den kurz- und mittelfristigen Handlungsnotwendigkeiten mit Blick auf die Finanzierung und die Strukturen der Krankenhäuser.

Verantwortlich für den zu erwartenden Missstand seien die seit der Vorpandemiezeit gesunkenen Leistungen sowie das Auslaufen der als Kompensation gedachten Corona-Hilfen. Dazu zähle insbesondere der „Ganzjahresausgleich“ von 2020 bis 2022, der es den Krankenhäusern ermöglichte, pandemiebedingte Erlösrückgänge in individuellen Verhandlungen ausgeglichen zu bekommen.

Das Positionspapier, das der F.A.Z. vorliegt, warnt vor einer „finanziellen Notlage“, die „starke Mengenanreize“ auslösen könnte. Damit ist gemeint, dass sich die Kliniken zur Kompensation ihrer Ausfälle gezwungen sehen könnten, möglichst viel zu behandeln.

Druck auch auf die Länder

Dieser Effekt stünde im Gegensatz zu den jüngsten Reformvorschlägen einer Regierungskommission zur Klinik-Neuordnung. Diese hatte im Einklang mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angeregt, von Fallpauschalen wegzukommen, die Kliniken anregten, möglichst viele ertragreiche Leistungen abzurechnen, oft an der tatsächlichen Notwendigkeit vorbei. Die DKG und der GKV-Spitzenverband begrüßen das Reformvorhaben im Kern.

„Es besteht grundsätzlich Konsens über die durch Reformen angestrebten Ziele“, heißt es in dem Text. Die Effizienz der Versorgung müsse gesteigert werden, um den wachsenden Bedarf zu decken – auch durch die Überalterung der Gesellschaft – und gleichzeitig die Finanzierbarkeit zu garantieren.

Die beiden Verbände dringen aber darauf, dass sich neben dem Bund auch die Länder zu den Zielen bekennen und die notwendigen Mittel bereitstellen müssten; bisher verweigern diese oft die Klinikinvestitionen, obgleich sie dafür zuständig sind. Nötig sei zudem ein reibungsloses Zusammenspiel bundesweiter Anreize und Bedingungen mit dem regionalen Versorgungsbedarf. Das gelte auch für die leistungsunabhängige Vorhaltefinanzierung, die große Teile der Vergütung durch Fallpauschalen ersetzen soll.

„Fast jeder zehnte Mitarbeiter ist erkrankt“

Hinzu komme die Notwendigkeit, dass „ein relevanter Anteil bisher vollstationärer Behandlungen… zukünftig klinisch-ambulant versorgt wird“, heißt es in den Grundpositionen. Lauterbachs „große Krankenhausreform“, die er als Revolution bezeichnet hat, ist mittel- und langfristig angelegt. Die Übergangszeit soll fünf Jahre betragen.

Den beiden Verbänden geht diese Planung mit Blick auf die Finanzlage „nach Corona“ nicht schnell genug. Die befürchteten Fehlentwicklungen müssten schon im neuen Jahr 2023 durch „geeignete Maßnahmen“ verhindert werden, fordern sie.

In der aktuellen Lage mit der hohen Welle an Atemwegsinfektionen warnt die DKG überdies vor Personalengpässen in den Kliniken. Verbandschef Gerald Gaß sagte der Deutschen Presseagentur: „Fast jeder zehnte Mitarbeiter ist erkrankt.“ Die Ausfälle an ärztlichem und pflegerischem Personal seien um 30 bis 40 Prozent höher als normalerweise zu dieser Zeit. Würden Personalgrenzen unterschritten, könnten die Stationen nicht weiterarbeiten. Gaß forderte, die Personaluntergrenzen und bestimmte Dokumentationspflichten auszusetzen, um flexibler zu agieren und die Beschäftigen zu entlasten.

Um dem Mangel bestimmter Arzneien zu begegnen, rief der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, die Bevölkerung dazu auf, sich gegenseitig mit Hausapotheken auszuhelfen. Solidarität sei wichtig, „wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranke abgeben“, sagte er der Zeitung „Tagesspiegel“: „Wir brauchen so etwas wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft.“ Gegen die Knappheit gibt es auch den Vorschlag, dass Pharmazeuten Fiebersäfte selbst herstellen. Das jedoch kostet mehr und wird von den Krankenkassen nur bezahlt, wenn es auf dem Rezept vermerkt ist. Der Arzt kenne beim Ausstellen aber die Verfügbarkeit nicht, moniert der Apothekerverband ABDA. Deshalb müsse die Regelung so verändert werden, dass die Apotheken entscheiden könnten, ob sie Arzneien selbst herstellten.

Der Kinderschutzbund forderte die Regierung dazu auf, knappe Medikamente für Minderjährige zentral zu beschaffen. „Die Ideologie, dass der Markt schon alles regelt, auch wenn es um die Gesundheit unserer Kinder geht, ist falsch“, sagte Verbandspräsident Heinz Hilgers der „Stuttgarter Zeitung“.