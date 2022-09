Fachkräftemangel : Kliniken und Pfleger kritisieren Gesundheitsminister Lauterbach

Aktualisiert am

In der Auseinandersetzung mit den FDP-Kollegen muss Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Bei der geplanten gesetzlichen Entlastung der Pflegekräfte in Kliniken darf Finanzminister Christian Lindner (FDP) künftig mitreden, und zwar nach Kassenlage, wie die Branche befürchtet. Auch sind die ersten Angaben zum Mitteleinsatz und zur Personalausweitung viel geringer als gedacht.

Diese Details gehen aus Lauterbachs Kabinettsentwurf zu einem Gesetz über die Pflegepersonalbemessung in Krankenhäusern hervor, den er am Montag an die anderen Ressorts geschickt hat und welcher der F.A.Z. vorliegt. Zuvor hatte es bereits Meinungsverschiedenheiten mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) zum Infektionsschutzgesetz gegeben. Überdies hat Lindner zur Stützung der Krankenversicherung viel weniger Geld bewilligt als von Lauterbach erwünscht.

In Abweichung vom ersten Entwurf heißt es in der neuen Fassung zum Pflegegesetz, das Gesundheitsministerium müsse die Vorgaben zur Ermittlung des Personalbedarfs und die Festlegung der Mitarbeiterbesetzung über Rechtsverordnungen „im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen“ regeln. Dieses Junktim stößt unter den Beteiligten auf Ablehnung. Gemeinsam mit dem Deutschen Pflegerat und der Gewerkschaft Verdi habe man die dem Gesetz zugrunde liegende Pflegepersonalregelung 2.0 (PPR 2.0) entwickelt, um den tatsächlichen Bedarf für die Versorgung zu definieren und die Belegschaft entsprechend aufzufüllen, sagt der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß. „Wenn sich nun aber der Bedarf nach den Interessen des Finanzministers orientieren muss, ist der tatsächliche Pflegebedarf maximal noch zweitrangig: Er würde nach Kassenlage definiert.“

Ähnliche Kritik kommt vom Pflegerat. „Was nicht sein darf, ist, dass es vordringlich um die Finanzen geht und nicht um die Entlastung des Personals. Denn das ist doch unser Ziel“, sagt dessen Präsidentin Christine Vogler. Irritiert ist die Branche auch durch diese Berechnung in der Vorlage: „Müssten 5000 Pflegekräfte ab 1. Januar 2025 eingestellt werden und wären diese am Arbeitsmarkt auch verfügbar, so würden alle Kostenträger mit rund 325 Millionen Euro belastet.“

Dabei war von einer Aufstockung um 40.000 bis 80.000 Beschäftigte die Rede. Jede Kraft kostet laut Entwurf 65.000 Euro im Jahr, sodass eigentlich 2,6 Milliarden Euro nötig werden. Insgesamt sind 700.000 Personen in der Krankenpflege beschäftigt. Zu den 5000 Stellen sagt Gaß: „Das wären pro Krankenhaus zusätzlich maximal drei Pflegekräfte oder pro Behandlungstag fünf Minuten zusätzlicher Pflege für die Patienten.“

Auch Pflegeratspräsidentin Vogler bemängelt: „Ob es wirklich zu besseren Arbeitsbedingungen in der Krankenhauspflege kommt, steht dahin.“ Gaß sieht schon die ganze PPR 2.0 in Gefahr. „Mit dem Gesetzentwurf wird das Grundprinzip eines Pflegepersonalbedarfsinstruments ad absurdum geführt“, sagt er. „Dieser Gesetzentwurf ist der Versuch, den vorhandenen Fachkräftemangel kleinzurechnen. Er ist ein Signal an Pflegefachkräfte, dass die Probleme nicht ernst genommen werden.“