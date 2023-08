Klimawandel und Ernährung : Die Tomate ist besser als ihr Ruf

An der Tomate führt kein Weg vorbei. Sie hat im Supermarkt den besten Platz. In der Gemüseabteilung gleich hinterm Eingang liegt sie rot und rund dort, wo die Blicke der Kunden als Erstes hinfallen. Der Händler unseres Vertrauens hat extra mehr Fläche frei gemacht für sein Angebot. Lose Rispen- und Fleischtomaten aus den Niederlanden, deutsche Kirschtomaten im Plastikeimer, Romatomaten in Pappschalen und zwei aufwendig verpackte Tomatensorten mit neuartigen Designermarkennamen. Im Regal gegenüber eine kleinere Auswahl: Biotomaten aus Deutschland und Spanien. Die Preisunterschiede sind enorm. Es geht von 1,19 Euro für das Kilo Rispentomaten bis zu den im Pappbecher feilgebotenen Honigtomaten, von denen ein Kilo 26,06 Euro kosten würde.

Die Tomate ist das liebste Gemüse der Deutschen, vor Gurken, Möhren und Zwiebeln. Streng botanisch betrachtet, zählt die Tomate bekanntermaßen zum Obst. Verwendet wird sie in der Küche allerdings sehr oft wie ein typisches Gemüse. Mit dieser Unschärfe müssen wir leben. Aber das Tomatengeschäft wirft auch noch viele andere Fragen auf. Wer weiß schon genau, mit welcher Technik und welchem Kalkül die Profis Tomaten anbauen? Rätselhaft mutet schon an, dass sogar im Sommer, wo doch auch in unseren Breiten To­maten gedeihen, Bioware aus Spanien kommt. Die F.A.S. hat Gemüsebauern, Saatgutzüchter, Handelsfachleute und Wissenschaftler zurate gezogen, um Antworten auf diese und weitere drängende Tomatenfragen zu bekommen.

Warum kommen jetzt so viele Biotomaten aus Spanien?

Es fordert etwas detektivisches Gespür, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Zum Glück hat sich Hans-Christoph Behr, der Gemüsefachmann vom Agrarbranchendienst AMI, dahintergeklemmt. Er kennt Produktionsbedingungen und Warenströme genauso wie die Vorschriften der europäischen Biolandwirtschaft. Das Zusammenwirken beider Kräfte führt zu des Rätsels Lösung.

Vorher muss man aber wissen: In den großen südeuropäischen Tomatenanbaugebieten läuft zurzeit die Freilandkampagne. Dort reifen in großen Plantagen besonders fleischige Tomaten dem Tag entgegen, an dem sie von Maschinen geerntet werden. Fast nichts davon wird als frisches Gemüse im Supermarkt landen, fast alles wird zu lagerfähigem Konzen­trat verarbeitet, für Pizzen, Nudelgerichte oder Ketchup. Der Markt dafür ist groß. AMI-Fachmann Behr schätzt, dass in Europa etwa 10 Millionen Tonnen Tomaten im Jahr weiterverarbeitet und nur halb so viele frisch gegessen werden.

Für den Frischmarkt werden andere, saftigere Sorten angebaut als für die Weiterverarbeitung. Diese Pflanzen werden auch nicht mit einem Mal maschinell abgeerntet, sondern von Hand und möglichst kontinuierlich, um die Nachfrage gleichmäßig bedienen zu können. Das funktioniert am besten unter den kon­trollierten Bedingungen, die ein Gewächshaus aus Glas oder Folie bietet. Darauf haben sich viele Gemüsebauern in den Niederlanden und in Belgien, aber auch in Frankreich und Deutschland spezialisiert. Im Winter machen ihnen die Heizkosten zu schaffen. Aber jetzt im Sommer schlägt ihre Stunde. „Sie optimieren nicht nur Temperatur, Beleuchtung und Bewässerung, sondern auch den Untergrund“, sagt Behr. „Meistens ist das ein Substrat aus Steinwolle.“