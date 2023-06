Himalaja und Hindukusch, aufgrund ihrer Gletscher und Schneemassen oft als „der dritte Pol“ bezeichnet, dürften schneller Opfer des Klimawandels werden als bislang erwartet. Zu diesem Schluss kommt ein weltumspannendes Team von Wissenschaftlern, das für das länderübergreifende International Centre for Integrated Mountain Development (Icimod) in Kathmandu einen umfassenden Ausblick vorgelegt hat.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



„Mit der Erwärmung in größeren Höhen, dem immer schnelleren Schmelzen von Gletschern, dem Abtauen von bisherigen Permafrostgebieten, geringeren Schneedecken und unsicheren Wettermustern werden die Folgen immer offensichtlicher“, heißt es in dem Bericht. „Wir verlieren die Gletscher, und zwar in 100 Jahren“, sagt der niederländische Wasserwissenschaftler Philippus Wester, der den Bericht federführend verfasst hat. Von dem Wasser aus den Bergen in Süd- und Zentralasien sind fast zwei Milliarden Menschen abhängig.