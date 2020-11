Klimawandel : Großbritannien verbietet neue Benzin-Autos ab 2030

In rund neun Jahren schon, von 2030 an, soll der Verkauf von neuen Benzin- und Diesel-Autos in Großbritannien verboten werden. Damit zieht die Regierung von Boris Johnson ihr bisheriges Ziel um fünf Jahre vor. Hybridfahrzeuge sollen von 2035 an nicht mehr neu zugelassen werden und Lastkraftwagen mit Dieselantrieb schrittweise ausgesondert werden.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Um den Übergang zu Elektro- und Wasserstofffahrzeuge zu beschleunigen, werden neue E-Ladestationen finanziert und eine halbe Milliarde für die Entwicklung von Wasserstofftechniken bereitgestellt. Der Verband der britischen Autoindustrie nannte die neue Frist bis 2030 „eine immense Herausforderung“.

Die Maßnahmen sind Teil eines „10-Punkte Plan für eine Grüne Industrielle Revolution“, den Johnson am Mittwoch verkündet hat. Zu dem Paket gehören auch neue milliardenschwere Investitionen in Windkraft- und Solaranlagen. Das Königreich soll „das Saudi-Arabien des Windes“ werden, so Johnson, und bis 2030 genug Offshore-Kapazität mit Windrädern auf dem Meer haben, um alle Haushalte so mit Strom zu versorgen. Zudem will die Regierung Bäume pflanzen, ab 2025 jährlich auf einer Fläche von 30.000 Hektar, um Kohlendioxid (CO2) zu binden. Bis 2050 will Großbritannien das „Netto-Null“-Ziel eines CO2-freien Landes erreichen.

Die britische Regierung setzt dabei auch auf neue große Kernkraftwerke sowie Mini-Atomkraftwerke, dafür sollen mehr als eine halbe Milliarde Pfund zusätzlich ausgegeben werden. Insgesamt will Johnson 12 Milliarden Pfund (13,2 Milliarden Euro) für die „Grüne Industrielle Revolution“ bereitstellen. Damit würden 250.000 Arbeitsplätze „geschaffen oder unterstützt“, hieß es vage vom Premier. Seine Strategie zielt auch darauf, die wirtschaftlich zurückgebliebenen altindustriellen Städte und Regionen in Nordengland neu zu beleben, die zudem unter der Corona-Krise besonders leiden.

Wirtschaftsverbände begrüßten die Ankündigungen des Premiers überwiegend. „Dieser Plan ist eine klare Absichtserklärung der Regierung. Er gibt ein Sprungbrett für riesige Chancen für landesweite Investitionen und grüne Jobs“, sagte Josh Hardie, Generaldirektor des Unternehmensverbands CBI.

Das Verbot von Verbrennungsmotor-Autos schon ab 2030 erregt in der Autoindustrie jedoch Unmut. Schon als im Februar ein Verbot von Neuzulassungen ab 2035 angekündigt wurde, gab es Proteste. Der Verband der Automobilindustrie SSMT nannte die Verkürzung der Fristen damals „extrem beunruhigend“.

Die Autohersteller stünden zwar „voll hinter einer Null-Emissionen-Zukunft“, wie sie die Regierung ab 2050 festgelegt hat, und sie hätten schon 64 Elektro-Modelle im Angebot und weitere 32 würden dieses Jahr dazukommen, betonte Mike Hawes von der Society of Motor Manufacturers and Traders (SSMT). Was aber fehle, sei die Nachfrage nach den immer noch teuren Elektroautos.

Die Zahl der verkauften E-Autos steigt, doch ist sie immer noch sehr gering. In diesem Jahr wurden auf der Insel bis Oktober knapp 76.000 E-Autos verkauft, das war ein Marktanteil von 5,5 Prozent laut SMMT. E-Autos kosten durchschnittlich etwa 10.000 Pfund mehr als ein vergleichbares Benzin- oder Diesel-Auto.

So groß ist der Preisabstand beispielsweise zwischen einem VW-Golf und dem ID3, dem günstigsten E-Auto von Volkswagen. Der Staat zahlt einen Zuschuss von bis zu 3000 Pfund für den Kauf eines E-Autos, das nicht mehr als 50.000 Pfund kosten darf. Für Vans gibt es maximal 8000 Pfund Zuschuss. Die Industrie ruft kaum verhohlen nach mehr Subventionen.