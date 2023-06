Eine Trillion. Das ist die Zahl, die Hoffnung macht. Eine Trillion Kilowattstunden an Energie bekommt die Erde jedes Jahr von der Sonne, das sind eine Million Billionen Kilowattstunden. Und bevor es jetzt zu viele Zahlenspiele werden: In einer Stunde bekommt die Erde so viel Energie, wie die gesamte Menschheit im ganzen Jahr verbraucht. Wenn die Menschheit den Klimaschutz ernst nimmt, wenn sie künftig ohne fossile Brennstoffe auskommen will – an Energie fehlt es ihr dafür schon mal nicht.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.







Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Die Stimmung ist gerade trotzdem nicht so sonnig. Das edle Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, rückt in fast unerreichbare Ferne. Auf den internationalen Klimakonferenzen sind nur noch die Streitereien energisch. Und haben die Deutschen nicht gerade gezeigt, dass sie den Klimaschutz zwar immer rhetorisch befeuern, aber ihre Begeisterung schnell erlischt, wenn es ihnen ernsthaft an die Gasheizung geht?